"МРСК Урала" в 2016 году достигла абсолютного максимума по чистой прибыли

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Межрегиональная распределительная сетевая компания "МРСК Урала" (входит в состав "Россети") достигла в 2016 году абсолютного максимума по чистой прибыли в 3,3 млрд рублей. Такие данные журналистам озвучил гендиректор компании Сергей Дрегваль.

Он отметил, что до этого максимум по чистой прибыли был достигнут в 2012 году - 2,5 млрд рублей. "В 2015 году мы приблизились к этому показателю - 2,4 млрд рублей. Значительную долю в увеличении чистой прибили в 2016 году внесла переоценка акций Минэнерго РФ, существенным пакетом которых мы владеем и рост цен на которые наблюдался в прошлом году", - пояснил Дрегваль.

Он отметил, что по итогам прошлого года объем общей выручки "МРСК Урала" вырос до 65,5 млрд рублей, включая техприсоединения и выручку от передачи электроэнергии.

"Долг компании был снижен на сумму более чем в 2,5 млрд рублей. Целевые показатели все были достигнуты, задача правительства по снижению операционных издержек была выполнена, и на 2017 год мы прогнозируем его выполнение. В этом году компания рассчитывает получить чистую прибыль на уровне 2,2 млрд рублей", - отметил гендиректор "МРСК Урала".

К электрическим сетям "МРСК Урала" присоединено более 1,6 млн потребителей, в том числе 30 тыс. промышленных предприятий уральского региона. В зоне ответственности находится более 150 тыс. км кабельных и воздушных линий электропередачи, 36,3 тыс. подстанций с общей установленной мощностью более 52 тыс. МВА.