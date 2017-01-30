Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Школы Кургана закрываются на карантин по гриппу и ОРВИ с 31 января

Новости Урала
30 января, 12:23 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 30, января. /ТАСС
Кроме того, в больницах региона введены ограничительные меры
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Школы Кургана закрываются на карантин по гриппу и ОРВИ со вторника, 31 января, в связи с превышением эпидемического порога. Об этом сообщила пресс-служба правительства Курганской области.

Читайте также новости по теме:
Эпидемия гриппа в России
© Донат Сорокин/ТАСС
Все школы Кемерова закрыты на карантин из-за ОРВИ и гриппа
Эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ в Туве превышен в четыре раза
Сильные морозы помогли сдержать распространение гриппа на Среднем Урале

"С 31 января школы Кургана закроются на карантин до особого распоряжения регионального штаба по предупреждению распространения гриппа и ОРВИ. В период с 23 по 27 января 2017 года в Зауралье зарегистрировано более 13,8 тыс. случаев острых респираторных вирусных инфекций", - сказали в пресс-службе. В целом заболеваемость ОРВИ и гриппом находится выше порогового уровня на 98%. Доля учащихся среди заболевших в Курганской области составляет 37,4%.

На данный момент в больницах региона введены ограничительные меры: организован раздельный прием пациентов, усилена неотложная помощь, запрещены свидания с пациентами стационаров, усилен контроль режима дезинфекции. "В образовательных учреждениях запрещено проведение массовых мероприятий, за исключением спортивных мероприятий на открытом воздухе. Для учащихся, школы и классы которых закрыты на карантин, на официальных сайтах образовательных учреждений размещены задания, ведется дистанционное обучение", - пояснили в пресс-службе.

Ранее ТАСС сообщал, что с пятницы, 27 января, школы также закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ в Шадринске (Курганская область). В учреждениях дополнительного образования отменяются групповые занятия. Также запрещается проведение массовых развлекательных мероприятий в закрытых помещениях. Вводится масочный режим в организациях торговли и местах массового скопления людей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Эпидемия гриппа в России
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Музейный проект об истории района Уралмаш признан одним из лучших в РФ
4
Первая жена Высоцкого впервые представила фотографии из домашних архивов
Михаил Пришвин
4
Неизвестный дневник писателя Пришвина представят в "Ельцин Центре"
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Интересное
Дом, который построил ТАСС
Россия: времена года
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Спецслужбы США оценят способность руководства РФ и КНР пережить ядерный удар
2
Трамп обвинил Маккейна и Грэма в попытках развязать Третью мировую войну
3
В конкурсе "Мисс Вселенная" победила 24-летняя студентка из Франции
4
ВЦИОМ: россияне в конце года опасались усиления международной напряженности
5
ФАС возбудила дело против "Мегафона"
6
Посольство России в Лондоне ответило на предупреждение Терезы Мэй в стихах
7
В Подмосковье задержан водитель, не пропустивший скорую помощь
Темы дня
Реклама