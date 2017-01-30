Школы Кургана закрываются на карантин по гриппу и ОРВИ с 31 января

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Школы Кургана закрываются на карантин по гриппу и ОРВИ со вторника, 31 января, в связи с превышением эпидемического порога. Об этом сообщила пресс-служба правительства Курганской области.
"С 31 января школы Кургана закроются на карантин до особого распоряжения регионального штаба по предупреждению распространения гриппа и ОРВИ. В период с 23 по 27 января 2017 года в Зауралье зарегистрировано более 13,8 тыс. случаев острых респираторных вирусных инфекций", - сказали в пресс-службе. В целом заболеваемость ОРВИ и гриппом находится выше порогового уровня на 98%. Доля учащихся среди заболевших в Курганской области составляет 37,4%.
На данный момент в больницах региона введены ограничительные меры: организован раздельный прием пациентов, усилена неотложная помощь, запрещены свидания с пациентами стационаров, усилен контроль режима дезинфекции. "В образовательных учреждениях запрещено проведение массовых мероприятий, за исключением спортивных мероприятий на открытом воздухе. Для учащихся, школы и классы которых закрыты на карантин, на официальных сайтах образовательных учреждений размещены задания, ведется дистанционное обучение", - пояснили в пресс-службе.
Ранее ТАСС сообщал, что с пятницы, 27 января, школы также закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ в Шадринске (Курганская область). В учреждениях дополнительного образования отменяются групповые занятия. Также запрещается проведение массовых развлекательных мероприятий в закрытых помещениях. Вводится масочный режим в организациях торговли и местах массового скопления людей.