"МРСК Урала" назвала причину энергоаварии в Екатеринбурге в ноябре 2016 г.

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Труднодиагностируемый дефект грозотроса стал причиной отключения света в квартирах 117 тыс. жителей Екатеринбурга в 30-градусный мороз 15 ноября 2016 года. Результаты работы комиссии, которая была создана для расследования инцидента, озвучил журналистам гендиректор межрегиональной распределительной сетевой компании "МРСК Урала" (входит в "Россети") Сергей Дрегваль.
"По факту отключения жилого сектора Екатеринбурга в ноябре от света была создана специальная комиссия, в состав которой вошли ряд контролирующих органов, включая Ростехнадзор. Было установлено, что труднодиагностируемый дефект грозотроса стал причиной отключения потребителей от света. Сложности с восстановлением электроснабжения возникли также из-за сильного мороза, который наблюдался в день отключения потребителей от света в Екатеринбурге. С нашей стороны возникли некоторые вопросы к качеству организации данных работ, но в целом техперсонал сработал хорошо", - сказал Дрегваль.
Он добавил, что после ЧП в Екатеринбурге сразу были осмотрены линии электропередачи, где использовались аналогичные технические решения.