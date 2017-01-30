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"МРСК Урала" назвала причину энергоаварии в Екатеринбурге в ноябре 2016 г.

Новости Урала
30 января, 12:43 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 30, января. /ТАСС
Электричество в квартирах 117 тыс. жителей города исчезло из-за дефекта грозотроса
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© Денис Кожевников/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Труднодиагностируемый дефект грозотроса стал причиной отключения света в квартирах 117 тыс. жителей Екатеринбурга в 30-градусный мороз 15 ноября 2016 года. Результаты работы комиссии, которая была создана для расследования инцидента, озвучил журналистам гендиректор межрегиональной распределительной сетевой компании "МРСК Урала" (входит в "Россети") Сергей Дрегваль.

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"По факту отключения жилого сектора Екатеринбурга в ноябре от света была создана специальная комиссия, в состав которой вошли ряд контролирующих органов, включая Ростехнадзор. Было установлено, что труднодиагностируемый дефект грозотроса стал причиной отключения потребителей от света. Сложности с восстановлением электроснабжения возникли также из-за сильного мороза, который наблюдался в день отключения потребителей от света в Екатеринбурге. С нашей стороны возникли некоторые вопросы к качеству организации данных работ, но в целом техперсонал сработал хорошо", - сказал Дрегваль.

Он добавил, что после ЧП в Екатеринбурге сразу были осмотрены линии электропередачи, где использовались аналогичные технические решения.

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