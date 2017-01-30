Вклад работающего жителя ХМАО в ВРП за 6 лет вырос в 1,5 раза

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Вклад работающего жителя Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) в валовый региональный продукт (ВРП) с 2010 года вырос в 1,5 раза до 3,5 млн рублей в год. Такие данные озвучила во время годового отчета перед региональным парламентом губернатор региона Наталья Комарова.

"Вклад каждого работающего югорчанина в валовый продукт за год составил почти 3,5 млн рублей. Еще в 2010 году этот показатель был в 1,5 раза меньше. При этом вклад каждого работающего югорчанина в ВРП втрое больше, чем в среднем по России", - сказал она.

Также Комарова отметила, что наибольший прирост экономике дает ТЭК, энергетика, малый и средний бизнес. "Повысить их производительность удается за счет системных мер, реализованных за эти годы. Во-первых, по созданию налоговых режимов для технологического перевооружения базовых отраслей. Во-вторых, за счет фискальных стимулов повышения экологической безопасности и эффективности производств, созданию действенной системы экологических штрафов и "бонусов". В-третьих, за счет адресной поддержки предпринимательства", - пояснила она.

Вклад работающих жителей округа в наращивание валового регионального продукта позволил с 2010 года увеличить долю социальных расходов в бюджете на 4,5%. "За каждым процентом - почти 2,5 млрд рублей, направленных на "разморозку" не индексировавшихся несколько лет зарплат бюджетникам, закрытие накопленных долгов по детским садам, на жилищные проблемы", - добавила Комарова.

По данным департамента общественных и внешних связей региона, доля социальных расходов в бюджете региона - 64,8%. "Это один из максимальных показателей в стране, позволяющий в напряженных экономических условиях, при внешнем давлении на наши бюджетообразующие предприятия, сохранять меры поддержки и гарантии для северян. По итогам 2016 года число получателей социальной помощи превысило 386 тыс. человек", - отметили в департаменте.