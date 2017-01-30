"МРСК Урала" опасается списания долга "Оборонэнергосбыта" в 363 млн руб.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Межрегиональная распределительная сетевая компания "МРСК Урала" опасается списания долга в 363 млн рублей "Оборонэнергосбыта", который с 1 января утратил статус гарантирующего поставщика. Об этом сообщил журналистам гендиректор компании Сергей Дрегваль.

По словам Дрегваля, у компании более 3,5 млрд рублей "просрочки", 9 млрд рублей - общая задолженность.

"Крупнейшими должниками являются "Челябэнергосбыт", "Роскоммунэнерго" в Нижнем Тагиле, Новоуральская энергосбытовая компания, "Оборонэнергосбыт", который лишен статуса гарантирующего поставщика, и по сути компания прекратила свою деятельность. Те деньги, которые нам должен "Оборонэнергосбыт", а это 363 млн рублей, будут подлежать списанию, если не найдется какой-нибудь механизм со стороны группы компаний, которые входят в Минобороны РФ", - сказал Дрегваль.

Он добавил, что "Оборонэнергосбыт" на данный момент не действует, собственности у компании почти никакой нет. "Поэтому мы считаем долг "Оборонэнергосбыта" очень проблемным", - подчеркнул гендиректор "МРСК Урала".

Министр энергетики РФ Александр Новак 23 декабря подписал приказ о признании "Оборонэнергосбыта" утратившим статус гарантирующего поставщика. Ранее замминистра энергетики РФ Вячеслав Кравченко сообщал журналистам о намерении компании отказаться от вышеупомянутого статуса. На сайте единого федерального реестра деятельности юридических лиц 2 декабря было размещено сообщение "Оборонэнергосбыта" о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве.

При этом Кравченко отмечал, что Минэнерго РФ не планирует проводить конкурсы на выбор гарантирующих поставщиков во всех регионах присутствия "Оборонэнергосбыта", а будет настаивать на том, чтобы точки поставки компании вернулись обратно к гарантирующим поставщикам, владеющим ими ранее. Пресс-служба Минэнерго в декабре сообщала, что общий долг Минобороны на оптовом рынке электроэнергии составляет 1 млрд руб., перед гарантирующими поставщиками на розничном рынке электроэнергии - 4,5 млрд руб., долг Минобороны перед "Россетями" составляет 5 млрд руб., перед "Оборонэнерго" - 2,2 млрд руб.

Представитель "Россетей" ранее сообщал ТАСС, что объем совокупной задолженности сбытовых предприятий перед компанией по состоянию на 1 августа 2016 г. составил 138 млрд руб., объем просроченной задолженности - 87 млрд руб. Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала, что подконтрольное Минобороны РФ "Оборонэнерго" может передать "Россетям" свои сетевые активы в счет долгов "Оборонэнергосбыта".

Хитрости должников

В беседе с журналистами Дрегваль отметил, что по остальным крупным должникам "МРСК Урала" также "ситуация непростая". "У Новоуральской энергосбытовой компании долг 320 млн рублей, более 200 млн рублей просрочки, у "Роскоммунэнерго" 700 млн рублей общий долг, просрочка 568 млн рублей, у "Челябэнергосбыта" на данный момент немного снижена просрочка и составляет 1,8 млрд рублей, общая сумма долга 2,3 млрд рублей. По "Челябэнергосбыту" рост долга остановлен, но он все равно большой", - сказал Дрегваль.

По его словам, у "МРСК Урала" нет существенных подвижек по снижению дебиторской задолженности вышеназванных компаний. Он добавил, что компании-должники "постоянно изобретают новые способы ухода от уплаты долга". "Например, используются такие механизмы, как обращение в суды по каким-то надуманным нашим долгам. Еще одно ноу-хау - иски от должников с требованием отменить тариф", - сказал Дрегваль, отметив, что сначала такая практика была опробована в Архангельской области, затем в Свердловской области.

По его словам, пока жестких мер не предпринято, так как у сетевиков отсутствуют инструменты воздействия на должников. "По закону нельзя лишить статуса такие компании за имеющийся крупный долг, даже если в Минэнерго РФ поступит обращение губернатора. Прямые договоры также не выход из ситуации, так как это лишние проблемы для потребителей. От прямых договоров потребитель ничего не выигрывает - платить он меньше не будет", - пояснил гендиректор "МРСК Урала".

О компании

К электрическим сетям "МРСК Урала" присоединено более 1,6 млн потребителей, в том числе 30 тыс. промышленных предприятий уральского региона. В зоне ответственности находится более 150 тыс. км кабельных и воздушных линий электропередачи, 36,3 тыс. подстанций с общей установленной мощностью более 52 тыс. МВА.

Чистая прибыль компании в 2016 году составила 3,3 млрд рублей - это абсолютный максимум. По итогам прошлого года объем общей выручки "МРСК Урала" вырос до 65,4 млрд рублей, включая техприсоединения и выручку от передачи электроэнергии, что на 7,5% выше показателей 2015 года. Долг компании был снижен на сумму более чем в 2,5 млрд рублей. Значение показателя долг/EBITDA по итогам года составляет 1,1. В этом году компания рассчитывает получить чистую прибыль на уровне 2,2 млрд рублей.