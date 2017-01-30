"Екатеринбурэнергосбыт" может быть продан в текущем году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Компания "Екатеринбургэнергосбыт" (дочернее предприятие "МРСК Урала") может быть продана в этом году, сообщил журналистам генеральный директор межрегиональной распределительной сетевой компании "МРСК Урала" Сергей Дрегваль.

"Директива получена, как только совет директоров "МРСК Урала" одобрит данное решение, процедура по продаже "Екатеринбургэнергосбыта" будет запущена. Планируется, что это произойдет в 2017 году, точных сроков пока нет", - сказал Дрегваль.

Он отметил, что сейчас долг "Екатеринбургэнергосбыта" составляет более 300 млн рублей.

АО "Екатеринбургэнергосбыт" - сбытовая компания, которая в 2008 году была выделена из состава ОАО "Екатеринбургская электросетевая компания" в рамках разделения естественно-монопольных и потенциально- конкурентных видов деятельности. Компания занимается покупкой электрической энергии и мощности на оптовом рынке, реализует ее потребителям Екатеринбурга и независимым сбытовым компаниям, работающим в зоне ее ответственности.

Кроме того, "Екатеринбургэнергосбыт" занимается покупкой у сетевых компаний услуг по транспорту электрической энергии и реализацией электроэнергии сетевым компаниям для компенсации потерь. В штате компании работают порядка 240 сотрудников.

На сегодня к электрическим сетям "МРСК Урала" присоединено более 1,6 млн потребителей, в том числе 30 тыс. промышленных предприятий уральского региона. В зоне ответственности находится более 150 тыс. км кабельных и воздушных линий электропередачи, 36,3 тыс. подстанций с общей установленной мощностью более 52 тыс. МВА.