Тюменские историки в апреле представят проект о создании имиджа Ленина

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Сотрудники научной библиотеки Тюменского государственного института культуры в апреле представят книжно-иллюстративную выставку о Владимире Ленине, которая расскажет о создании имиджа вождя мирового пролетариата. Об этом ТАСС сообщила заведующая отделом обслуживания и хранения фонда научной библиотеки Людмила Кайгородова.
"В апреле институт представит выставку "Роль личности в истории: В. И. Ленин и другие". Мы соберем публикации Владимира Ленина, его соратников, воспоминания, книги, стихи, песни, фотографии, карикатуры, фильмы и расскажем о том, как создавался имидж вождя", - сказала она.
В частности, тюменские историки проанализируют, как менялся образ Ленина в искусстве. "Со временем появляется огромное количество новых прочтений, без пафоса, идеологии, создаются карикатуры", - пояснила собеседница агентства.
Она отметила, что к 100-летию революции сотрудники Тюменского института культуры проводят большую исследовательскую работу. "В течение всего 2017 года будет проведена целая серия мероприятий, посвященная событиям столетней давности: выставки, презентации книг, кинопросмотры. Мы расскажем о Тюмени и тюменцах в эпоху революции", - отметила Кайгородова.
Октябрьская революция 1917 г. - одно из крупнейших политических событий XX века. 24-27 октября (6-9 ноября по новому стилю) 1917 г. в Петрограде в результате вооруженного переворота, осуществленного Российской социал- демократической партией (большевиков) при участии партии левых эсеров было свергнуто Временное правительство Российской республики.
В России была установлена диктатура партии большевиков и сформировано новое правительство во главе с Владимиром Лениным (Ульяновым). Итогом революции стало изменение государственного строя, перестройка экономической, культурной и общественной сфер на основе социалистических принципов. Установление новой политической системы в России привело к глобальным изменениям в системе международных отношений.