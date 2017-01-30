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Аэропорт Рощино планирует запустить регулярные рейсы в Анталью и Салоники

Новости Урала
30 января, 16:37 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 30, января. /ТАСС
В планах руководства тюменского авиаузла также проработка организации полетов в Казахстан, Китай и Киргизию
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Тюменский аэропорт Рощино планирует запуск новых международных и межрегиональных маршрутов, в частности, в 2017 году планируется открытие регулярных рейсов в Турцию - Стамбул и Анталью - и в Салоники (Греция). Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области.

В 2017 году аэропорт Рощино планирует перевезти более 1,7 млн пассажиров.

"Для того чтобы тюменцы и гости города без проблем могли добраться в разные концы страны, придется немало потрудиться, прежде всего, запустив новые авиамаршруты. В этом году планируется открытие регулярных рейсов в Турцию - Стамбул и Анталью, в Салоники, увеличение рейсов на московском направлении, открытие рейсов S7 Airlines в Новосибирск и авиакомпаний UTair, "Ямал", "Оренбуржье" в другие города России", - говорится в сообщении.

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По данным властей, также в планах - проработка организации полетов в Казахстан (Астана, Алматы), Китай (Урумчи, Пекин) и Киргизию (Бишкек, Ош).

По итогам прошлого года пассажиропоток Рощино составил более 1,5 млн человек, что на 8,7% больше, чем в 2015 году, маршрутная сеть аэропорта насчитывала 49 регулярных и чартерных направлений, из них 11 международных и 38 внутренних.  "Рейсы выполняла 71 авиакомпания, 20 из них работали на регулярной основе. Прирост пассажиропотока произошел за счет увеличения рейсов на московском и южном направлениях, открытия новых межрегиональных направлений и увеличения частоты полетов по программе софинансирования с правительством РФ", - отметили в пресс-службе.

Тюменский аэропорт официально открылся 17 января после реконструкции, начавшейся в 2012 году, при этом полеты продолжались на протяжении всего времени работ. Площадь аэропорта увеличилась с 6,5 тыс. до 27 тыс. кв. метров. Пропускная способность - с 250 до 600 человек в час, что позволит Рощино принимать 5 млн пассажиров в год.

Рядом с аэропортом будет расположен Центр по организации воздушного движения, который охватит воздушное пространство не только Тюменской области, но и часть неба Красноярского края, Новосибирской области и других регионов. Открытие запланировано на конец 2017 года, в центре будут работать более 350 человек. Он позволит объединить центры управления воздушным движением филиала "Аэронавигация севера Сибири" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД", расположенные на территории региона.

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