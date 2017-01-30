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На Урале в 2017 году планируют запустить зарядные станции для электромобилей

Новости Урала
30 января, 16:44 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 30, января. /ТАСС
В "МРСК Урала" отметили, что сперва их количество будет мизерным, но ежегодно оно будет увеличиваться
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Межрегиональная распределительная сетевая компания "МРСК Урала" в 2017 году планирует запустить несколько новых зарядных станций для электромобилей, сообщил корреспонденту ТАСС гендиректор компании Сергей Дрегваль.

"Мы планируем создать сеть таких станций, которые будут расположены как на территории международного аэропорта Екатеринбурга Кольцово, так и на крупных трассах между Пермью, Челябинском и Екатеринбургом. Точное количество зарядных станций, которые мы планируем открыть, я пока назвать не могу, но оно мизерное", - сказал Дрегваль.

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Он добавил, что количество станций для зарядки электромобилей на Урале ежегодно будет увеличиваться. "Строительство зарядных станций занимает незначительную часть в доле средств, выделяемых на инновации, основной упор делается на построении системы интеллектуального учета электроэнергии. Также мы разрабатываем геоинформационную систему "МРСК Урала". На эти цели мы ежегодно мы тратим около полумиллиарда рублей", - добавил собеседник агентства.

Ранее заместитель главного инженера по инновациям "МРСК Урала" Георгий Бураков сообщил ТАСС, что электромобили на Урале "по пальцам одной руки можно пересчитать". Он добавил, что пока уральцы покупают электромобили не как основной транспорт, а скорее, как игрушку.

При этом энергетик отметил, что ситуация с развитием как электрокаров, так и сети заправок напоминает замкнутый круг: с одной стороны, зачем ставить заправки, если нет автомобилей, а с другой стороны, автомобили не покупают, потому что нет заправок.

Энергетики "МРСК Урала" приняли эстафету от энергетиков зарубежных сетевых компаний, чтобы обеспечить надежное продвижение электромобилей по всему маршруту, пролегающему по регионам России. ПАО "Россети" приняло решение поддержать проект международной кругосветки электромобилей, так как энергокомпания является основным драйвером развития зарядной инфраструктуры для электромобилей на территории России, а также повсеместно выступает за повышение экологичности и энергоэффективности всех потребителей, включая промышленные производства.

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