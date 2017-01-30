Энергетики планируют открыть мониторинговый центр к ЧМ-2018 на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Межрегиональная сетевая распределительная компания "МРСК Урала" планирует в третьем квартале 2017 года открыть мониторинговый центр к чемпионату мира по футболу 2018 года в Екатеринбурге. Специалисты центра в случае возникновения нештатных ситуаций будут обеспечивать сбор и анализ данных о работе электросетевого комплекса Свердловской области, бесперебойную связь между энергетиками. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил гендиректор "МРСК Урала" Сергей Дрегваль.

"Открытие центра запланировано, по предварительным данным, на третий квартал этого года. Что касается энергообъектов Екатеринбурга, то они практически готовы к проведению мирового первенства по футболу", - сказал Дрегваль.

Основная задача центра - оперативное управление действиями специалистов во время возможных технологических нарушений, а также мониторинг состояния сетевых объектов, обеспечивающих электроснабжения спортивных площадок международных соревнований.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа.