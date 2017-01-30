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СК возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка в больнице на Урале

Новости Урала
30 января, 17:01 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 30, января. /ТАСС
По данным регионального СК РФ, мальчик был доставлен в реанимационное отделение больницы Ревды из медучреждения Первоуральска
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Свердловской области возбудило уголовное дело по факту гибели ребенка в реанимационном отделении больницы города Ревда (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе управления.

"Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей") после смерти ребенка в реанимационном отделении Ревдинской городской больницы в январе 2017 года", - сказали в пресс-службе.

По данным регионального СК РФ, ребенок 2016 года рождения был доставлен в реанимационное отделение больницы из медучреждения Первоуральска (Свердловская область) 3 января 2017 года. "У него диагностировано заболевание, имевшееся продолжительный период времени. Несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, ребенок скончался", - пояснили в пресс-службе.

В рамках расследования уголовного дела проводится комплекс мероприятий, направленных на установление точной причины смерти ребенка, выяснение объема и своевременности оказанной ему медицинской помощи, наличие возможной связи между действиями медицинских работников и смертью мальчика.

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