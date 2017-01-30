Энергоблок БН-800 на БАЭС возобновил работу после планового ремонта

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Энергоблок номер 4 Белоярской АЭС (БАЭС, Заречный, Свердловская область) с реактором на быстрых нейтронах БН-800 возобновил работу после завершения плановых профилактических мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе станции.
"Энергоблок номер 4 с реактором БН-800 Белоярской АЭС возобновил выработку электроэнергии в энергосистему после завершения плановых мероприятий: перегрузки топлива, технического обслуживания и профилактического ремонта оборудования. Запланированные работы проводились с 6 января", - говорится в сообщении.
БН-800 был впервые включен в единую энергосистему страны и начал выработку электроэнергии 10 декабря 2015 года. В течение 2016 года шло постепенное освоение мощности на этапах энергетического пуска, а затем на этапах опытно- промышленной эксплуатации, проводились проверки и испытания оборудования и систем на различных уровнях мощности и в различных эксплуатационных режимах.
БАЭС в Свердловской области введена в эксплуатацию в апреле 1964 года. Первые энергоблоки АЭС с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года).