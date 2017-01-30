"МРСК Урала" не планирует сокращать инвестпрограмму в 2017 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Объемы финансирования инвестиционной программы межрегиональной распределительной сетевой компании "МРСК Урала" в этом году сохранятся на уровне 2016 года - 6,7 млрд рублей. Сокращать финансирование программы компания не планирует, сообщил гендиректор Сергей Дрегваль. Он отметил, что в этом году особых планов по расширению сети у компании нет.

"Реновации и реконструкции - первоочередные задачи. Скорее всего, она (программа) будет корректироваться, но цифры останутся примерно такими как и сейчас", - сказал Дрегваль.

К электрическим сетям "МРСК Урала" присоединено более 1,6 млн потребителей, в том числе 30 тыс. промышленных предприятий уральского региона. В зоне ответственности находится более 150 тыс. км кабельных и воздушных линий электропередачи, 36,3 тыс. подстанций с общей установленной мощностью более 52 тыс. МВА.

Также, по словам гендиректора, компания находится в постоянном диалоге с властями Челябинской области по вопросам подготовки к саммиту ШОС и БРИКС в Челябинске.

"В конце 2016 года губернатор Челябинской области Борис Дубровский собирал руководителей крупных компаний региона, где обсуждался вопрос подготовки объектов к саммиту ШОС и БРИКС в Челябинске, которые уже определены. Наши предложения по обеспечению надежности этих объектов будут приниматься, пока данная программа еще не зафиксирована с нашей стороны. Мы находимся в постоянном диалоге с местными властями", - сказал Дрегваль, не уточнив количество и название выбранных объектов.

Ранее ТАСС со ссылкой на Дубровского сообщал, что Челябинск продолжает подготовку к саммиту ШОС и БРИКС 2020 года. Планируется реконструкция набережной, аэропорта и строительство выставочного центра, где будут проходить основные мероприятия. Стоимость возведения конгресс-холла оценивается от 1,5 до 2 млрд рублей. Сейчас идет конкурс архитектурных проектов, затем общественные слушания.