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"Сибур" и NBA открыли в Тюмени реконструированную баскетбольную площадку

Новости Урала
30 января, 17:30 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 30, января. /ТАСС
Зал оснащен оборудованием в соответствии с мировыми стандартами Национальной баскетбольной ассоциации
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 января. /ТАСС/. "Сибур" и Национальная баскетбольная ассоциация (NBA) в рамках партнерства по развитию баскетбола в России открыли в Тюмени реконструированную баскетбольную площадку. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области.

"При поддержке "Сибура" в Тюмени реконструирована спортивная площадка для соревнований по баскетболу. Обновленный зал оснащен современным оборудованием в соответствии с мировыми стандартами NBA. Модернизация спортивного зала в Тюмени направлена на привлечение большего количества жителей города к баскетболу", - говорится в сообщении.

В торжественной церемонии открытия приняли участие губернатор Тюменской области Владимир Якушев, председатель правления "Сибура" Дмитрий Конов, вице-президент NBA в России Дэвид Уоттс, президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко. Специальным гостем мероприятия стал президент Российской Федерации баскетбола Андрей Кириленко, который провел мастер-класс для воспитанников спортивных школ области, автограф- и фотосессии. "Также в рамках мероприятия участники церемонии открытия провели показательный матч с баскетболистами Тюменского индустриального университета и сотрудниками "Сибура", - уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что тюменский баскетбольный зал стал восьмым спортивным объектом, реконструированным в рамках партнерства сторон. Тюменский губернатор отметил, что в сегодняшних экономических условиях вклад частных инвесторов в развитие спорта и других социальных проектов особенно важен. "Компания "Сибур Холдинг" наш давний и надежный партнер в этом направлении, уверен, что наше сотрудничество и дальше будет таким же продуктивным. <...> Новый современный зал позволит повысить уровень подготовки сборной команды региона, а также привлечет к занятиям баскетболом еще больше тюменских мальчишек и девчонок", - сказал Якушев.

"Сибур" в начале 2014 года присоединился к программе NBA, направленной на популяризацию баскетбола в мире, и поддерживает ее реализацию в России. В рамках партнерства были модернизированы семь спортивных объектов в Перми, Тольятти, Томске, Воронеже, Тобольске, Нижневартовске и Дзержинске.

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