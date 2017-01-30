"Лукойл" и правительство ХМАО подписали допсоглашение на 1,2 млрд рублей

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Президент ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов и губернатор Югры Наталья Комарова подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве на 2017 год. "Лукойл" направит 1,2 млрд рублей на реализацию региональных программ, строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры городов и поселков Югры, сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона.
Там пояснили, что такие взаимоотношения между правительством округа и нефтяной компанией длятся с 2005 года. Предметом соглашений является создание условий для производственной деятельности и социального развития автономного округа.
"В новом соглашении 36 конкретных объектов, в которые будут вложены и средства компании. В том числе такие же масштабные и знаковые, как реконструкция дома культуры "Сибирь" в Когалыме под размещение первого в Югре филиала государственного академического Малого театра России", - сказали в департаменте.
Кроме того, в городе Урае планируется строительство крытого катка, ремонт детского сада и здания городской поликлиники. В Покачах обустроят сквер, в Белоярском районе - набережную, в поселке городского типа Междуреченский Кондинского района запланирована реконструкция Парка Победы, в городском поселении Мортка ремонт детского сада "Солнышко".
Также при финансовом участии "Лукойла" на базе лагеря "Окунёвские зори" и в сельском поселении Алябьевский Советского района обустроят футбольные поля с искусственным покрытием, в Октябрьском районе отремонтируют Приобскую среднюю общеобразовательную школу. В селе Варьеган и в поселке Аган Нижневартовского района построят газовые котельные, в поселке Горноправдинск Ханты-Мансийского района - водозабор с водоочистными сооружениями.
По словам губернатора Натальи Комаровой, "Лукойл" входит в число стратегических партнеров автономного округа, компания - в тройке лидеров нефтегазодобычи на территории Югры. По ее словам, речь идет о равном, взаимовыгодном партнерстве. Компания активно участвует в промышленном развитии округа, расширяет доступные мощности. "В 2014 году благодаря сотрудничеству правительства Югры и "Лукойл" досрочно в эксплуатацию было введено крупнейшее по сегодняшним меркам Имилорское месторождение, по итогам 2016 года добыча на нем выросла на 42% и составила почти полмиллиона тонн нефти", - добавила Комарова.
По словам Алекперова, сотрудничество с ХМАО носит стратегический характер. Он отметил, что сейчас практически все руководители компании - это выходцы из Югры. "Мы дорожим этими отношениями и тем мнением, которое о нас складывается среди людей, живущих на этой земле. Поэтому будем делать те дела, которые одобрит не только руководитель региона, но и население", - приводит департамент его слова.