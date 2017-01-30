Снижение нефтедобычи в ХМАО замедлилось впервые за четыре года

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Снижение нефтедобычи в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (ХМАО - Югра) замедлилось впервые за четыре года. Об этом во время годового отчета перед региональным парламентом сообщила губернатор региона Наталья Комарова.
Она отметила, что, по данным недропользователей, пробурено на 18% больше добывающих скважин, чем в прошлом году. На 16,6% выросли объемы эксплуатационного бурения. "По итогам 2016 года снижение объемов добычи нефти меньше, чем это было в последние четыре года (минус 3,9 млн т, тогда как годом ранее, к примеру, минус 7,3 млн т)", - сказала она.
Также Комарова сообщила, что в 2016 году в Югре открыты пять новых и введены в разработку семь месторождений. "В 2016 году на введенных месторождениях было добыто порядка 382 тыс. т нефти. Всего общий объем добытой нефти в регионе составил 239,2 млн т", - пояснила губернатор.
Для ускорения вовлечения запасов углеводородного сырья в промышленную разработку в Югре действуют меры, которые стимулируют организации инвестировать в основной капитал и расходовать средства на проведение геологоразведочных работ, развитие нефтегазопереработки, рациональное использование попутного нефтяного газа.