Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.01:
$ 60.16
€ 64.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На Урале ученые получат 2 млн руб. на создание робота для диагностики ЛЭП

Новости Урала
31 января, 9:40 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 31, января. /ТАСС
Решение о поддержке диагностического комплекс "Канатоход" было принято в Иркутске по итогам конкурса StartGenS
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) ожидают 2 млн рублей от Фонда содействия инновациям на доработку проекта по созданию робота для диагностики линий электропередачи (ЛЭП). В настоящее время роботизированный комплекс, не имеющий аналогов, уже прошел ряд испытаний в регионах РФ, сообщили в пресс-службе вуза.

"Разработчики диагностического комплекса по поиску и устранению аварий на ЛЭП "Канатоход" получат 2 млн рублей по итогам конкурса StartGenS, который проводится в рамках программы "Старт" Фонда содействия инновациям. Программа направлена на поддержку инновационных стартапов на ранних стадиях развития", - говорится в сообщении.  Решение о поддержке уральских инноваторов было принято в Иркутске по итогам Demo Day трека Power&Energy крупнейшего в России и Восточной Европе стартап-акселератора GenerationS от Российской венчурной компании (РВК)

Смотрите также
Создатели робототехники: через два-три года людей в офисах не будет

По словам генерального директора Фонда содействия инновациям Сергея Полякова, предоставление финансирования даст возможность командам доработать свои проекты и быстрее выйти на стадию производства.

"В перспективе один комплекс сможет обслуживать более тысячи километров ЛЭП. Это позволит быстро устранять аварии на электросетях, к тому же снизит риск для самих электриков. Мы оснастили комплекс тепловизором и ультрафиолетовой камерой, чтобы он мог находить повреждение на расстоянии в несколько километров. Проект не имеет мировых аналогов, в том числе по ожидаемой производительности и эффективности", - отметил руководитель проекта, сотрудник Механико-машиностроительного института УрФУ Александр Лемех.

Комплекс для контроля высоковольтных воздушных линий электропередачи состоит из беспилотных тележки и вертолета, который используется для ее установки и снятия, он сканирует трассу, строит карту, выявляет дефекты, записывает и передает данные. Проект "Канатоход" позволит осуществлять обслуживание и ремонт ЛЭП автономно в труднодоступных местах без отключения напряжения. Ранее уральские инноваторы получили поддержку фонда "Сколково" - грант первой стадии в размере 20 млн рублей. Разработчики провели испытания роботизированного комплекса под Волгоградом и представили его в Иркутске, к 2018 году планируется выход комплекса на российский и мировой рынки.

GenerationS - крупнейший стартап-акселератор России и Восточной Европы, федеральная платформа развития инструментов корпоративной акселерации. Проводится РВК с 2013 года. Индустриальными партнерами GenerationS ежегодно становятся более 20 российских корпораций, в интересах которых проводится отбор и акселерация стартапов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Екатеринбург начал обратный отсчет 500 дней до ЧМ-2018 по футболу
8
Музейный проект об истории района Уралмаш признан одним из лучших в РФ
4
Первая жена Высоцкого впервые представила фотографии из домашних архивов
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Интересное
Дом, который построил ТАСС
Россия: времена года
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рогозин высмеял отказ Литвы от претензий на Калининград
2
Deutsche Bank оштрафован в США на $425 млн за вывод из РФ $10 млрд
3
Юрий Чайка: каждому воздастся!
4
Трамп отстранил исполняющую обязанности генпрокурора США Салли Йейтс от должности
5
Посольство России в Лондоне ответило на предупреждение Терезы Мэй в стихах
6
Басурин: около 80 украинских силовиков погибли в Донбассе за два дня
7
Паспорта и водительские права можно будет получать в МФЦ с 1 февраля
Темы дня
Реклама