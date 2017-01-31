Астрономы из России, Словакии и США будут совместно изучать кометы в 2017 году

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Сотрудники самой восточной обсерватории Европы - Коуровской астрономической обсерватории имени К. А. Бархатовой в Свердловской области - совместно с коллегами из Словакии и США будут работать в этом году над проектом по изучению комет. Об этом во вторник сообщил ТАСС ведущий инженер обсерватории Вадим Крушинский в ходе научной конференции "Физика Космоса", которая проходит на базе обсерватории.
"Мы наблюдаем на телескопе-роботе в нашей обсвератории кометы для Словацкой академии наук, участвуем в международных проектах по мониторингу формы самих комет, то есть мы следим за тем, меняется ли форма кометы. Если происходит вспышка, то мы сообщаем об этом в центр, где собираются данные, если же нам пришло письмо о вспышке, то мы следим за формой изменения комет", - отметил Крушинский.
Он добавил, что в проекте также участвуют американские ученые из Планетологического института США (Planetary Science Institute). "Все это принесет результат в далеком будущем, пока кометы - это, скорее, интерес фундаментальной науки, чем прикладной", - уточнил собеседник агентства.
Ранее и. о. директора Коуровской обсерватории Андрей Соболев также сообщал, что в этом году уральские астрономы планируют сотрудничать с учеными стран БРИКС. По его словам, международное сотрудничество, в основном, связано с изучением образования звезд и планет.
Конференция "Физика Космоса" имеет более чем 40-летнюю историю и организуется при поддержке головного совета по астрономии Министерства образования РФ. Основные темы конференций - новейшие достижения в области изучения объектов Солнечной системы, физики звезд, звездных систем, межзвездной среды, физики Галактики, околоземного пространства, релятивистских объектов во Вселенной. В этом году она завершится 2 февраля, в ней примут участие 163 астронома из Мюнхена, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Тюмени, Томска, Красноярска, Ростова-на- Дону, поселка Научный (Крым) и других городов.
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