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На Урале семь предприятий оштрафованы за продажу небезопасных зерновых

Новости Урала
31 января, 11:45 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 31, января. /ТАСС
Каждое из них заплатит штраф в размере 10 тыс. рублей
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Управление Россельхознадзора по Челябинской области оштрафовало семь сельхозпредприятий за продажу небезопасных зерновых культур, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Сельхозпредприятия "Колос", "Агаповское", "Импульс", "Спектр", "Южное", "Хмелевское", "Предуралье" реализовывали зерно пшеницы, рожь, ячмень на Магнитогорском комбинате хлебопродуктов "СИТНО" без документов, подтверждающих их качество и безопасность. На каждое юридическое лицо был наложен штраф в размере 10 тыс. рублей. При повторном нарушении сумма штрафа будет увеличена", - говорится в сообщении.

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