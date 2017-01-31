На Урале семь предприятий оштрафованы за продажу небезопасных зерновых

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Управление Россельхознадзора по Челябинской области оштрафовало семь сельхозпредприятий за продажу небезопасных зерновых культур, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Сельхозпредприятия "Колос", "Агаповское", "Импульс", "Спектр", "Южное", "Хмелевское", "Предуралье" реализовывали зерно пшеницы, рожь, ячмень на Магнитогорском комбинате хлебопродуктов "СИТНО" без документов, подтверждающих их качество и безопасность. На каждое юридическое лицо был наложен штраф в размере 10 тыс. рублей. При повторном нарушении сумма штрафа будет увеличена", - говорится в сообщении.