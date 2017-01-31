Командующий ЦВО в Душанбе обсуждает взаимодействие с руководством армии Таджикистана

ДУШАНБЕ, 31 января. /ТАСС/. Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Владимир Зарудницкий прибыл в Таджикистан, где проводит рабочие встречи с руководящим составом Вооруженных сил республики. Об этом сообщил его помощник Ярослав Рощупкин.

"Командующий ЦВО обсуждает с руководящим составом Вооруженных сил Таджикистана вопросы взаимодействия, ремонта и восстановления вооружения и военной техники для Минобороны Республики Таджикистан и проверяет подготовку переброшенных в регион для обучения на незнакомых полигонах российских миротворческих подразделений", - сказал Рощупкин.

Также комплексная рабочая группа штаба округа приступила к анализу вопросов состава, состояния и укомплектованности 201-й военной базы, дислоцированной на территории Таджикистана, а также проверке строительных работ на объектах душанбинского гарнизона.

Ранее в декабре 2016 года подразделения миротворческой бригады Центрального военного округа впервые были переброшены из Самарской области в Таджикистан для подготовки на незнакомых полигонах в горно-пустынной местности. В составе батальонной тактической группы миротворцев - стрелковые, минометные, зенитно-ракетные, инженерно-саперные и медицинские подразделения, а также специалисты материально-технического и других видов обеспечения.

201-я военная база - крупнейший военный объект России, расположенный за ее пределами. Дислоцируется в гарнизонах Душанбе и Курган-Тюбе. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане как минимум до 2042 года.