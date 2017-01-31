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Во дворце спорта "Уралец" в Екатеринбурге возник пожар на площади 120 кв. м

Новости Урала
31 января, 12:30 дата обновления: 31 января, 12:42 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 31, января. /ТАСС
Возгорание локализовано
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© Служба спасения "СОВА"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Пожар на площади 120 кв. метров во дворце спорта "Уралец" в Екатеринбурге локализован. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

"На площади 120 кв. м. на втором этаже в помещении фитнес-клуба горит душевая, раздевалка и кресла у ледовой арены на уровне второго этажа. Благодаря сработке автоматической пожарной сигнализации удалось своевременно обнаружить пожар и сообщить в пожарную охрану. В 13:42 по местному времени (11:42 мск) пожар локализован", - говорится в сообщении.

Как сообщил корреспонденту ТАСС руководитель пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых, по факту пожара начата проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение. "Точные причины пожара будут установлены после того, как пламя локализуют", - сказал он.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону также добавили, что до прибытия пожарно-спасательных подразделений персоналом были эвакуированы 205 человек. "Тушение пожара продолжается, задействованы 18 единиц пожарно-спасательной техники, 53 человека", - уточнили в МЧС. 

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