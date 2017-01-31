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Машиностроительное производство на Урале выросло за 2016 год почти на 30%

Новости Урала
31 января, 12:57 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 31, января. /ТАСС
Власти Свердловской области отмечают, что в промышленной политике региона задан курс на увеличение объема выпуска импортозамещающей продукции
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Машиностроительное производство выросло в Свердловской области за 2016 год почти на 30%, сообщили в департаменте информационной политики главы региона.

"В промышленной политике задан курс на увеличение объема выпуска импортозамещающей продукции, активизации международного и межрегионального сотрудничества, локализации производства. Благодаря системной работе в этих направлениях по итогам 2016 года региону удалось достичь определенных положительных результатов. Значительный вклад в рост промышленного производства внесли машиностроители, так, производство транспортных средств и оборудования выросло на 29,5% к уровню 2015 года", - приводит департамент слова министра промышленности и науки Свердловской области Сергея Пересторонина.

Там отметили, что выпуск машин и оборудования увеличился на 14,5%, выпуск электротехнической продукции - на 8%. На 13% выросло производство резиновых и пластмассовых изделий, на 12,4% - химическое производство, почти на 12% выросло производство древесины и изделий из дерева.

Ранее сообщалось, что при поддержке правительства области заключены договоры о поставки продукции, производимой на территории региона в другие субъекты РФ. В частности, "Уральские локомотивы" (группа "Синара") поставили современные поезда "Ласточка" для Московского центрального кольца. Уралмашзавод заключил ряд крупных контрактов на поставку карьерных экскаваторов. Потребителями продукции являются предприятия, входящие в ООО "УГМК-Холдинг", ЗАО "Полюс", ЗАО "Стройсервис".

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