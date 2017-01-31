Машиностроительное производство на Урале выросло за 2016 год почти на 30%

IBSF не имеет оснований для лишения Труненкова золота ОИ-2014Спорт 31 января, 14:18
Бобслеист Труненков проконсультируется с юристами по подаче апелляции на дисквалификациюСпорт 31 января, 14:10
Росавиация: Международная комиссия намеренно затягивает расследование крушения MH17Происшествия 31 января, 14:04
Арктика может лишиться морских льдов в летнее время к 2040 годуНаука 31 января, 14:02
Главный тренер клуба КХЛ "Медвешчак" Дуайер покинет свой пост во вторникСпорт 31 января, 13:59
"Банки для бедных" могут быть созданы в РФ на принципах партнерского банкингаЭкономика и бизнес 31 января, 13:58
Депутат Рады сообщил о начале частичной эвакуации жителей АвдеевкиМеждународная панорама 31 января, 13:51
Женская сборная России по керлингу уступила команде Южной Кореи в матче УниверсиадыСпорт 31 января, 13:48
Допинг-пробы европейских легкоатлетов будут храниться не менее 10 летСпорт 31 января, 13:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Машиностроительное производство выросло в Свердловской области за 2016 год почти на 30%, сообщили в департаменте информационной политики главы региона.
"В промышленной политике задан курс на увеличение объема выпуска импортозамещающей продукции, активизации международного и межрегионального сотрудничества, локализации производства. Благодаря системной работе в этих направлениях по итогам 2016 года региону удалось достичь определенных положительных результатов. Значительный вклад в рост промышленного производства внесли машиностроители, так, производство транспортных средств и оборудования выросло на 29,5% к уровню 2015 года", - приводит департамент слова министра промышленности и науки Свердловской области Сергея Пересторонина.
Там отметили, что выпуск машин и оборудования увеличился на 14,5%, выпуск электротехнической продукции - на 8%. На 13% выросло производство резиновых и пластмассовых изделий, на 12,4% - химическое производство, почти на 12% выросло производство древесины и изделий из дерева.
Ранее сообщалось, что при поддержке правительства области заключены договоры о поставки продукции, производимой на территории региона в другие субъекты РФ. В частности, "Уральские локомотивы" (группа "Синара") поставили современные поезда "Ласточка" для Московского центрального кольца. Уралмашзавод заключил ряд крупных контрактов на поставку карьерных экскаваторов. Потребителями продукции являются предприятия, входящие в ООО "УГМК-Холдинг", ЗАО "Полюс", ЗАО "Стройсервис".