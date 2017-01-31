На Южном Урале запущен проект по контролю за качеством капремонта домов

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ЧЕЛЯБИНСК, 31 января. /ТАСС/. Депутат Госдумы Владимир Бурматов сообщил о запуске в Челябинской области проекта, который призван решить проблему качества капитального ремонта многоквартирных домов.
"В Челябинской области дан официальный старт проекта системного контроля за качеством капитального ремонта многоквартирных домов (проект "Капитальный ремонт" - прим. ТАСС). В рамках проекта для решения проблемы мы объединили усилия вместе с руководителем областного Центра общественного контроля по вопросам ЖКХ Анатолием Вершининым и средствами массовой информации региона", - сказал во время пресс-конференции депутат Госдумы Владимир Бурматов.
По словам Бурматова, проблема качества капитального ремонта многоквартирных домов в Челябинской области стоит очень остро. За прошлый год в его приемную поступило порядка 5 тыс. обращений жителей региона, из них 70% касались проблем ЖКХ и капремонта.
"Были случаи, когда после такого ремонта дом стоял без крыши, без фасада, без системы отопления. Люди зачастую даже не знали, куда им обращаться. Мы с Анатолием Вершининым эти проблемы точечно выявляли и пробовали решать", - отметил депутат.
Теперь с запуском проекта у всех жителей Челябинской области, даже самых удаленных ее уголков, появилась возможность сообщить на телефон горячей линии о некачественном капитальном ремонте - контроль станет системным. "После звонка на горячую линию к ним сначала приедет оперативная группа, которая проведет диагностику дома, а затем, если проблема действительно есть, приеду я вместе с журналистами, представителями местных властей, ЖКХ и управляющей компании. По опыту скажу, что при появлении такой делегации проблема некачественного капремонта дома начинает меняться буквально на глазах, появляются рабочие, которые начинают срочно устранять все недоработки", - добавил Бурматов.
По словам депутата, другие регионы России также смогут воспользоваться опытом реализации проекта, если посчитают его интересным и полезным.