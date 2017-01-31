Против челябинца возбуждено дело за ложный звонок о минировании завода

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ЧЕЛЯБИНСК, 31 января. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Челябинска, который подозревается в том, что сообщил о ложном минировании одного из промышленных предприятий города. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
"Житель Челябинска, мастер-слесарь одного из предприятий города, задержан сотрудниками национальной гвардии возле проходной предприятия. Сотрудниками полиции установлено, что задержанный 30 января совершил звонок со своего сотового телефона, находясь в состоянии алкогольного опьянения, и сообщил о ложном минировании предприятия", - сказали в ГУ МВД по Челябинской области.
Там добавили, что в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит до трех лет лишения свободы.