Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 87 тыс. т. за счет модернизации

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Богословский алюминиевый завод (БАЗ, входит в ОК "Русал", город Краснотурьинск, Свердловская область) увеличит производство глинозема на 87 тыс. за счет модернизации производства, сообщил во вторник журналистам официальный представитель "Русала" по связям с общественностью в Уральском федеральном округе Роман Лукичев. Ранее компания сообщала, что в 2013 году было законсервировано производство алюминия на шестой серии БАЗа.
"В рамках проекта по модернизации глиноземного производства БАЗ ввел в эксплуатацию батарею декомпозиции № 1. Новое оборудование предназначено для обработки алюминатного раствора, оно позволяет увеличить выпуск глинозема на предприятии на 87 тыс. тонн в год. Инвестиции в данный проект составили 147 млн рублей", - сказал он.
По данным источника на предприятии, уровень производства глинозема на БАЗе увеличится на 10% после введения в эксплуатацию батарею декомпозиции № 1. "Это существенный показатель для завода, так как ранее производство глинозема увеличивалось на 1-3%", - пояснил собеседник агентства.
По последней информации, мощность Богословского алюминиевого завода "Русала" позволяет производить из бокситов более 900 тыс. тонн глинозема в год.
По словам генерального директора БАЗа Владислава Казачкова, емкость батареи декомпозиции составляет до 2200 куб. метро, она является самым крупным объектом предприятия, построенным в ходе модернизации глиноземного производства. "Новое оборудование уже полностью включено в технологическую схему глиноземного производства. Благодаря этому БАЗ планирует снизить себестоимость и увеличить выпуск глинозема, что приблизит завод к производственной мощности 1,03 млн тонн в 2017 году", - приводит пресс- служба "Русала" слова Казачкова.