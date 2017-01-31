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"Вертолеты России" готовы модернизировать порядка восьми Ка-27 в год для Морской авиации

Новости Урала
31 января, 15:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Ранее начальник Морской авиации ВМФ РФ Игорь Кожин сообщил, что все строевые вертолеты Ка-27 пройдут модернизацию
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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) готов модернизировать порядка восьми многоцелевых вертолетов Ка-27 в год. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.

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Ранее начальник Морской авиации ВМФ РФ Игорь Кожин сообщил, что все строевые вертолеты Ка-27 пройдут модернизацию.

"Вертолеты России" будут выполнять модернизацию вертолетов в соответствии с подписанными в Минобороны госконтрактами и ориентируясь на пожелания заказчика. На сегодняшний день производственная площадка Кумертауского авиационного производственного предприятия позволяет модернизировать порядка восьми вертолетов Ка-27 в год", - сказали в пресс-службе.

Многоцелевые Ка-27 различных модификаций составляют сегодня основу вертолетных подразделений морской авиации. Они обеспечивают воздушную разведку на море, противолодочную охрану корабельных группировок, поиск и обнаружение подводных лодок и надводных кораблей. Кроме того, они занимаются поиском и спасением терпящих бедствие на море экипажей летательных аппаратов, кораблей и судов.

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