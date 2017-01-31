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Крупный медкомплекс в Тюменской области отремонтируют до конца 2018 года

Новости Урала
31 января, 15:19 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 31, января. /ТАСС
Областная больница номер 3 в Тобольске обслуживает более 123 тыс. человек, в том числе 30 тыс. детей
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Губернатор Тюменской области Владимир Якушев поручил отремонтировать Областную больницу номер 3 в Тобольске до конца 2018 года, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"План приведения в нормативное состояние всех отделений больницы детально прописан, в действующем лечебном учреждении всегда сложно вести строительные работы. Финансовые средства на их проведение предусмотрены, сроки исполнения будут зависеть лишь от технических моментов - перемещения отделений, освобождения площадей для ремонта", - сказал Якушев в ходе рабочей поездки в Тобольск и Тобольский район.

По данным пресс-службы, больница обслуживает более 123 тыс. человек, в том числе 30 тыс. детей. Этот медицинский комплекс выполняет функции межрайонного центра и оказывает помощь, в том числе специализированную и высокотехнологичную, жителям Тобольска и ближайших районов: Тобольского, Вагайского и Уватского. В состав медучреждения входят две поликлиники - взрослая и детская, - женская консультация, перинатальный центр, две участковые больницы, шесть врачебных амбулаторий, 49 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), станция скорой помощи.

По словам главного врача Областной больницы номер 3 Марата Баширова, в текущем году здесь выполнят комплексный ремонт терапевтического, травматологического, урологического отделений. "С 10 января строители приступили к работам. Модернизация отделений будет проводиться в условиях действующего стационара, который оказывает как плановую, так и экстренную помощь пациентам", - уточнил он. Работы в двух отделениях рассчитывают завершить в мае текущего года.

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