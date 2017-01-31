На Урале проверят сообщения о нарушении санитарных норм в школе

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Прокуратура Свердловской области проводит проверку по сообщению СМИ о нарушении санитарных норм при организации питания учащихся школы № 7 Нижнего Тагила. Об этом сообщила пресс-секретарь областной прокуратуры Марина Канатова.
"В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований санитарного законодательства при приготовлении пищи, хранении продуктов питания. Изучены договоры на поставку продуктов с целью определения, как часто поступают свежие продукты в школьную столовую", - сказала она, уточнив, что по результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.
В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области отметили, что сейчас принимается решение о возможном проведении административного расследования по данному сообщению.
В администрации Нижнего Тагила также начали проверку по данному факту. "О жалобе детей мы узнали из СМИ, сделали запрос в школу. Более подробная информация появится по результатам проверки", - сказала собеседница агентства.
Дети в соцсетях пожаловались на антисанитарию в столовой учебного заведения, в частности, на приготовление еды без перчаток, тараканов и на то, что работники курят.