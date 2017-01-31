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Фильм "Тобол" об истории освоения Сибири выйдет в прокат в 2019 году

Новости Урала
31 января, 16:18 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 31, января. /ТАСС
Сценаристом художественной картины стал писатель Алексей Иванов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Полнометражный художественный фильм "Тобол" об истории освоения Сибири в петровские времена выйдет в широкий прокат в 2019 году. Сценаристом фильма стал писатель Алексей Иванов, сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области.

"В начале марта в духовной столице Сибири (Тобольск - прим. ТАСС) начнутся съемки художественного фильма "Тобол", он выйдет в широкий прокат в 2019 году. В городе продолжается строительство декораций. Площадку, где воссоздается фрагмент древнего города начала 18 века, в ходе рабочей поездки в Тобольск посетил губернатор Владимир Якушев", - говорится в сообщении.

Фильм расскажет зрителю об истории освоения Сибири в петровские времена, первом сибирском губернаторе князе Матвее Гагарине и русском просветителе Семене Ремезове, сценарист картины - писатель Алексей Иванов. "Продюсер кинофильма Олег Урушев провел небольшую экскурсию и продемонстрировал эскизы и уже готовые объекты. Всего их будет 40, в их числе - подворье Ремезова и дом губернатора Гагарина, порт, постройки бухарцев, крестьянское подворье, торговые ряды, две церкви, имитация взвоза", - уточнили в пресс-службе, отметив, что на данный момент площадка готова на 40%, строительство идет полным ходом.

Там добавили, что эскизы декораций прорабатывались и утверждались совместно с историками. "В основе сюжетной линии кинокартины лежит история любви молодого офицера Ивана Демарина и Маши Ремезовой - это вымышленные герои, хотя Маша Ремезова существовала в реальности, но о ней мало что известно. Но вот период становления российской государственности в Сибири во времена Петра I авторы фильма попытаются воссоздать на экране с максимально возможной исторической достоверностью. В фильме будет много приключенческих моментов: поиски кольчуги Ермака, экспедиция военного и государственного деятеля, сподвижника Петра I, основателя Омска Ивана Бухгольца, битва с войском джунгар", - подчеркнули в пресс-службе.

Помимо полнометражного фильма, в прокат также выйдет восьмисерийный сериал "Тобол". Съемки будут проходить в Тобольске и в Тюмени. После съемок декорации передадут в музеи Тобольска и Тюмени.

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