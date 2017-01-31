Фильм "Тобол" об истории освоения Сибири выйдет в прокат в 2019 году

Глава UFC Уайт считает, что бывшая чемпионка организации Ронда Роузи завершила карьеруСпорт 31 января, 17:25
Траоре прибыл в Хихон для подписания контракта с испанским "Спортингом"Спорт 31 января, 16:55
Врач больницы в Подольске не признает вину в насилии над пациенткойПроисшествия 31 января, 16:52
Третьяковка продлевает выставку из Музеев Ватикана на 10 днейКультура 31 января, 16:51
Земля манит: зачем питерские казаки собираются основать поселение на границе с КитаемВ стране 31 января, 16:28
ДНР и ЛНР призвали Путина, Трампа и Меркель остановить преступления КиеваМеждународная панорама 31 января, 16:20
Парламентарий: Коу знал о ситуации с допингом в российской легкой атлетике до скандалаСпорт 31 января, 16:11
Выбрать школу – как собрать паззлОбразование в России и за рубежом 31 января, 16:04
"Универсальный перегрузочный комплекс" в 2016 году направил на модернизацию 39,1 млн руб.Транспорт 31 января, 16:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Полнометражный художественный фильм "Тобол" об истории освоения Сибири в петровские времена выйдет в широкий прокат в 2019 году. Сценаристом фильма стал писатель Алексей Иванов, сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области.
"В начале марта в духовной столице Сибири (Тобольск - прим. ТАСС) начнутся съемки художественного фильма "Тобол", он выйдет в широкий прокат в 2019 году. В городе продолжается строительство декораций. Площадку, где воссоздается фрагмент древнего города начала 18 века, в ходе рабочей поездки в Тобольск посетил губернатор Владимир Якушев", - говорится в сообщении.
Фильм расскажет зрителю об истории освоения Сибири в петровские времена, первом сибирском губернаторе князе Матвее Гагарине и русском просветителе Семене Ремезове, сценарист картины - писатель Алексей Иванов. "Продюсер кинофильма Олег Урушев провел небольшую экскурсию и продемонстрировал эскизы и уже готовые объекты. Всего их будет 40, в их числе - подворье Ремезова и дом губернатора Гагарина, порт, постройки бухарцев, крестьянское подворье, торговые ряды, две церкви, имитация взвоза", - уточнили в пресс-службе, отметив, что на данный момент площадка готова на 40%, строительство идет полным ходом.
Там добавили, что эскизы декораций прорабатывались и утверждались совместно с историками. "В основе сюжетной линии кинокартины лежит история любви молодого офицера Ивана Демарина и Маши Ремезовой - это вымышленные герои, хотя Маша Ремезова существовала в реальности, но о ней мало что известно. Но вот период становления российской государственности в Сибири во времена Петра I авторы фильма попытаются воссоздать на экране с максимально возможной исторической достоверностью. В фильме будет много приключенческих моментов: поиски кольчуги Ермака, экспедиция военного и государственного деятеля, сподвижника Петра I, основателя Омска Ивана Бухгольца, битва с войском джунгар", - подчеркнули в пресс-службе.
Помимо полнометражного фильма, в прокат также выйдет восьмисерийный сериал "Тобол". Съемки будут проходить в Тобольске и в Тюмени. После съемок декорации передадут в музеи Тобольска и Тюмени.