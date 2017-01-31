В школах Озерска объявлен карантин из-за гриппа и ОРВИ

ЧЕЛЯБИНСК, 31 января. /ТАСС/. Школьники и учащиеся учреждений среднего и начального профессионального образования города Озерска Челябинской области ушли на карантин по 7 февраля включительно из-за эпидемии гриппа и ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

"По решению санитарно-противоэпидемической комиссии, в Озерске вводится карантин с 1 по 7 февраля включительно. Приостанавливается учеба в школах и учреждениях начального и среднего профессионального образования (1, 2 курс - прим. ТАСС); отменяются тренировки и массовые сборы в учреждениях культуры и спорта; особый санитарный режим вводится во всех домах-интернатах, а родителям дошкольников рекомендовано по возможности ограничить посещение детьми садов и яслей", - пояснили в администрации.

По официальным данным, с 22 по 29 января в Озерске зарегистрирован 1431 случай ОРВИ и гриппа. При этом количество заболевших школьников увеличилось с 8,5% до 12,3%. Эпидемический порог превышен на 38%.

По состоянию на 30 января, по информации Роспотребнадзора, в Челябинской области учебный процесс приостановлен из-за гриппа и ОРВИ в школах 7 муниципальных образований: Верхнеуфалейском, Троицком, Кыштымском, Южноуральском городских округах, Саткинском, Катав-Ивановском, Варненском муниципальных районах.