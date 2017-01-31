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Спрос на технические специальности вырос в вузах Югры вдвое

Новости Урала
31 января, 17:38 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 31, января. /ТАСС
По данным департамента общественных и внешних связей региона, в течение первого года после окончания учебы трудоустраиваются 65% выпускников колледжей и 80% выпускников вузов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Спрос на технические специальности вырос в вузах Югры вдвое за четыре года, сообщили во вторник корреспонденту ТАСС в департаменте общественных и внешних связей региона.

"Отвечая на запросы экономики и учащихся, начиная с 2012 года прием на инженерно-технические направления в вузах Югры вырос в два раза - с 18% до 36% от числа зачисленных на первый курс. В течение первого года после окончания учебы трудоустраиваются 65% выпускников наших колледжей и 80% выпускников вузов. По этим показателям мы входим в первую группу регионов страны", - приводит департамент слова губернатора региона Натальи Комаровой.

Там отметили, что основными задачами университетов Югры на период до 2020 года остается развитие инженерного образования в виде прикладного бакалавриата, открытие новых инженерных специальностей в тесном взаимодействии с промышленными предприятиями, учреждение базовых кафедр. "В структуре приоритетных специальностей обучается: образование и педагогические науки (15,4%), инженерные и технические науки (29,7%), медицинские науки (10,24%)", - добавили в департаменте.

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