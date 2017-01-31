Выбросы вредных веществ в атмосферу Югры снизились почти вдвое

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу Ханты-Мансийского автономного округа- Югры (ХМАО-Югры) снизились почти вдвое, сообщили во вторник корреспонденту ТАСС в департаменте общественных и внешних связей региона.

"Минувший 2016 год стал первым полным годом, который нефтегазовые предприятия региона отработали с соблюдением современных природоохранных норм по 95% утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ). При этом за прошедшие четыре года выбросы загрязняющих веществ в атмосферу Югры снизились почти в два раза (с 2329,4 тыс. т в 2010 году до 1388,1 тыс. т в 2016 году - прим. ТАСС), выйдя на минимальные значения за последние 20 лет", - приводит департамент слова губернатора Югры Натальи Комаровой.

Там отметили, что вместе с ростом уровня утилизации ПНГ растет его экономическое значение. "Так, в 2016 году была начата реализация инвестпроекта по строительству нового комплекса по очистке газового конденсата от тяжелых фракций на базе Сургутского завода по стабилизации конденсата имени Виктора Черномырдина. Инвестиции в проект превысят 10 млрд рублей, полученное сырье будет использовано для производства бензинов, арктического дизельного и судового топлива", - добавили там.