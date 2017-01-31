Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.02:
$ 60.09
€ 64.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Выбросы вредных веществ в атмосферу Югры снизились почти вдвое

Новости Урала
31 января, 17:43 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 31, января. /ТАСС
Выбросы загрязняющих веществ вышли на минимальные значение за последние 20 лет
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу Ханты-Мансийского автономного округа- Югры (ХМАО-Югры) снизились почти вдвое, сообщили во вторник корреспонденту ТАСС в департаменте общественных и внешних связей региона.

"Минувший 2016 год стал первым полным годом, который нефтегазовые предприятия региона отработали с соблюдением современных природоохранных норм по 95% утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ). При этом за прошедшие четыре года выбросы загрязняющих веществ в атмосферу Югры снизились почти в два раза (с 2329,4 тыс. т в 2010 году до 1388,1 тыс. т в 2016 году - прим. ТАСС), выйдя на минимальные значения за последние 20 лет", - приводит департамент слова губернатора Югры Натальи Комаровой.

Там отметили, что вместе с ростом уровня утилизации ПНГ растет его экономическое значение. "Так, в 2016 году была начата реализация инвестпроекта по строительству нового комплекса по очистке газового конденсата от тяжелых фракций на базе Сургутского завода по стабилизации конденсата имени Виктора Черномырдина. Инвестиции в проект превысят 10 млрд рублей, полученное сырье будет использовано для производства бензинов, арктического дизельного и судового топлива", - добавили там.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Екатеринбург начал обратный отсчет 500 дней до ЧМ-2018 по футболу
8
Музейный проект об истории района Уралмаш признан одним из лучших в РФ
4
Первая жена Высоцкого впервые представила фотографии из домашних архивов
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Интересное
Вид на поле стадиона "Санкт-Петербург"
Строительство на финишной прямой: готовность стадионов к ЧМ-2018
Дом, который построил ТАСС
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
SZ: Берлин обвинил Киев в обострении ситуации в Донбассе
2
ДНР и ЛНР призвали Путина, Трампа и Меркель остановить преступления Киева
3
Киев потерял 17 человек убитыми и ранеными при попытке прорыва на юге ДНР
4
Рогозин высмеял отказ Литвы от претензий на Калининград
5
Росавиация: Международная комиссия намеренно затягивает расследование крушения MH17
6
Житель Кузбасса задержан по подозрению в убийстве школьницы
7
Рогозин поручил Роскосмосу проанализировать критически важные для отрасли предприятия
Темы дня
Реклама