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Беспилотники навели удар Су-24М на лагерь условных боевиков во время учений под Курганом

Новости Урала
1 февраля, 6:46 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 1, февраля. /ТАСС
В учении принимают участие три расчета БЛА, десять Су-24М и около 200 военнослужащих
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Расчеты беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10" навели бомбовый удар фронтовых Су-24М на тренировочный лагерь условных боевиков в ходе летно-тактического учения в Зауралье. Об этом сообщил официальный представитель Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.

"Беспилотники провели воздушную разведку района активности условного незаконного вооруженного формирования и, определив координаты целей, передали данные на пункт управления авиацией. Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М челябинской авиабазы "Шагол" нанесли бомбовые удары по заданным координатам, применив 250 и 500-килограммовые осколочно-фугасные бомбы", - отметил Рощупкин.

По данным ЦВО, находившиеся в отведенном воздушном эшелоне "Орланы" в режиме реального времени подтвердили полное уничтожение целей.

"В учении принимают участие три расчета БЛА, десять Су-24М и около 200 военнослужащих. Совместные действия пилотируемой и беспилотной авиации в составе разведывательно-ударной системы позволили приблизить эффективность авиаударов оперативно-тактической авиации к показателям высокоточного оружия", - добавил полковник.

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