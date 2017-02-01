Спецборт вылетел на поиски ребенка, пропавшего в тундре на Ямале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Специальный борт с поисково-спасательной группой и представителями СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) вылетел в среду на поиски четырехлетнего ребенка из семьи оленеводов, пропавшего в пятницу, 27 января, в тундре Ямальского района ЯНАО в 120 км на юго-запад от села Сеяха, сообщили корреспонденту ТАСС в аварийно-спасательной службе "Ямалспас".

"Ребенка пока не нашли. В 8:30 (6:30 мск) из Салехарда на вертолете вылетела поисково-спасательная группа совместно с представителями СК РФ по ЯНАО. Поиски продолжаются", - сказали в "Ямалспас".

По предварительным данным, мать ребенка вышла из чума за водой, вернулась через 40 минут, а его в чуме уже не было. Оленеводы связались со спасателями по спутниковому телефону.

По факту исчезновения ребенка следователи СК РФ по ЯНАО возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".