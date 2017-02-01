В Тобольске представили туристическую программу, посвященную Менделееву

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника (ТИАМЗ) разработали новую интерактивную программу, посвященную открывателю периодического закона химических элементов Дмитрию Менделееву сообщили ТАСС в пресс-службе ТИАМЗ.

"ТИАМЗ презентует новую интерактивную программу "Великий гений России", посвященную всемирно известному ученому Д. И. Менделееву. Горожане и гости Тобольска с 1 по 28 февраля 2017 года смогут стать участниками квест-игры, тематических занятий и экскурсий, в процессе которых обновят и дополнят свои знания о жизни и деятельности нашего великого земляка", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в ходе обзорной экскурсии по городу сотрудники музея-заповедника расскажут о памятных местах, связанных с именем Менделеева. "Среди них - Тобольская мужская гимназия, учебно- лабораторный корпус Тобольского педагогического института им. Д. И. Менделеева, Дом Корнилова, Губернский музей и другие. Одним из самых захватывающих аспектов музейной программы станет интеллектуальный квест во Дворце Наместника", - отметили в пресс-службе ТИАМЗ.

Дмитрий Менделеев родился 8 февраля (27 января по старому стилю) 1834 года в Тобольске и был семнадцатым, последним ребенком в семье директора городской гимназии и училищ Тобольского округа. Отучившись в ней, Менделеев окончил физико-математический факультет Главного педагогического института в Санкт-Петербурге.

ТИАМЗ основан в 1961 году, он расположен на площади 18 га, в его составе 62 мемориальных объекта. В фондах хранятся свыше 400 тыс. музейных предметов. Наиболее ценными из них являются коллекции этнографии, археологии, палеонтологии, рукописных и старопечатных книг, изделий прикладного искусства (в числе которой художественная резьба по кости), фотоколлекция, коллекция предметов, принадлежавших царской семье Романовых.