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Призеру ОИ 2008 года Важениной назначат пожизненное материальное обеспечение в Зауралье

Новости Урала
1 февраля, 11:40 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 1, февраля. /ТАСС
Штангистка Алла Важенина стала серебряным призером Олимпиады в Пекине в составе сборной Казахстана, поэтому для назначения выплат нужны изменения в региональный закон
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Алла Важенина (слева), завоевавшая серебряную медаль на Олимпийских играх 2008 года

Алла Важенина (слева), завоевавшая серебряную медаль на Олимпийских играх 2008 года

© Виталий Белоусов/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Власти Курганской области назначат пожизненное дополнительное материальное обеспечение призеру летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине в составе сборной Казахстана, штангистке Алле Важениной, а также ее тренеру Юрию Боровских. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе регионального управления по физической культуре, спорту и туризму.

"Призеру Олимпиады-2008 в Пекине, штангистке Алле Важениной, и ее тренеру Юрию Боровских будет назначено пожизненное ежемесячное дополнительное материальное обеспечение из областного бюджета. Для этого губернатор Курганской области Алексей Кокорин поручил начальнику регионального управления по физической культуре, спорту и туризму Александру Васильеву внести изменения в региональный закон "О физической культуре и спорте в Курганской области", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что внести изменения в закон необходимо, так как Важенина стала серебряным призером Олимпиады в Пекине в составе сборной Казахстана. "Несмотря на то, что подготовка спортсменки велась на деньги бюджета Курганской области, выступать Важениной пришлось за сборную Казахстана. Мы считаем несправедливым, если чемпионка и ее тренер не будут получать заслуженные дополнительные выплаты", - пояснили в пресс-службе.

Алла Важенина - мастер спорта России международного класса, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан. Родилась в городе Шадринск (Курганская область). Спортсменка является серебряным призером летних Олимпийских игр в Пекине в 2008 году, где выступала в составе сборной республики Казахстан. До 2007 года Важенина выступала за Россию.

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