Учебник по родным языкам малочисленных народов Севера создадут в ХМАО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Эксперты создадут учебник по родным языкам малочисленных народов Севера в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (ХМАО - Югре), сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона.

"По итогам заседания экспертного совета по обеспечению информационной открытости работы по сохранению языка, традиционных промыслов, культуры и ремесел коренных малочисленных народов Севера было решено создать специальную рабочую группу, которая вместе с издательством "Просвещение" займется работой над созданием учебника по родным языкам. В ее состав войдут представители отраслевой науки, эксперты, учителя - практики, обучающие детей родному языку коренных народов Севера", - говорится в сообщении.

Также департаменту образования и молодежной политики совместно с Обско-угорским институтом прикладных исследований и разработок поручено собрать отзывы авторитетных научных центров страны на новый хантыйский алфавит, а также подготовить научно-теоретическое обоснование по его внедрению. "Рассмотрение итогов этой работы должно состояться с широким представительством самих коренных народов Севера, проживающих в Югре", - добавили там.

Директор департамента Елена Шумакова отметила, что должны быть подготовлены унифицированные рекомендации для школ автономного округа по количеству часов и учебным планам обучению родным языкам. Эта работа будет организована департаментом образования и молодежной политики Югры. "Помимо всего этого в текущем году в Югре будут организованы образовательные акции "Говорим на родном языке" и "Фронтальный диктант", - добавила она.

По данным начальника отдела непрерывного образования коренных малочисленных народов Севера департамента образования и молодежной политики Югры Ирины Лисютиной, пилотный проект по изучению родных языков успешно стартовал в 2014 году. Сейчас родные языки изучаются в сельских территориях Югры. "В этом учебном году дисциплину осваивают 1769 человек, то есть каждый третий школьник из числа коренных малочисленных народов Севера, проживающих в округе, учит родной язык. В 2016 году впервые учащиеся казымской школы Белоярского района после девятого класса в качестве итоговой аттестации выбрали экзамен по родному языку", - пояснила она.

В этом учебном году родные языки начинают изучать в дошкольных учреждениях. В 14 детских садах шести муниципальных районов язык изучают 293 человека, это 14% от числа воспитанников детских садов из числа коренных малочисленных народов Севера.