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Четверо членов ОПГ осуждены за хищение 1,1 млн руб. под видом разведения страусов на Урале

Новости Урала
1 февраля, 13:40 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 1, февраля. /ТАСС
Они разместили рекламу о работе кредитного кооператива "Развитие страусоводства", в которой обещали новым компаньонам 300% прибыли
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ЧЕЛЯБИНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Суд Челябинска приговорил к разным срокам - от двух до 9,5 лет - четырех участников преступной группы за хищение у жителей Челябинской области около 1,1 млн рублей под видом организации кооператива по разведению страусов. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

"Калининский районный суд Челябинска признал Юрия Юнышева, Сергея Тюрина, Алефтину Рыбникову и Екатерину Кузнецову виновными в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере. Они, будучи участниками группы, похитили около 1,1 млн рублей у граждан под видом совместной деятельности по разведению страусов", - пояснили в Генпрокуратуре.

В суде установлено, что группа действовала с августа 2013 года по июнь 2014 года. Соучастники разместили рекламу о работе сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива "Развитие страусоводства", в которой обещали новым компаньонам 300% прибыли. Всего по делу проходит 14 пострадавших.

Суд приговорил Юнышева к 9,5 года колонии строгого режима. Кузнецова приговорена к двум годам, Тюрина и Рыбникова к трем годам колонии общего режима.

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