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Челябинская область увеличила на 75 млн руб. финансирование высокотехнологичной медпомощи

Новости Урала
1 февраля, 14:15 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 1, февраля. /ТАСС
С учетом федерального софинансирования всего на оказание ВМП регион в 2017 году планирует потратить 871 млн рублей
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ЧЕЛЯБИНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Власти Челябинской области выделили на высокотехнологичную медпомощь (ВМП) около 687 млн рублей в 2017 году, сообщили  в пресс-службе областного Министерства здравоохранения.

"Объем средств, выделенных на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в программу обязательного медстрахования (ОМС), в Челябинской области в 2017 году вырос. Из областного бюджета на софинансирование программы ВМП будет направлено около 687 млн рублей. В 2016 году было почти 612 млн рублей", - сказали в Минздраве.

Там добавили, что с учетом федерального софинансирования всего на оказание ВМП регион в 2017 году планирует потратить 871 млн рублей (736 млн рублей в 2016 году).

По официальным данным, в 2016 году эти средства позволили оказать ВМП 6 975 пациентам в клиниках на территории Челябинской области. Еще 11 109 жителей региона получили ВМП за счет средств ОМС в учреждениях Челябинской области и 605 - на других территориях.

В программу ОМС не входят те виды ВМП, которые требуют уникальных методик и самого сложного оборудования - они являются наиболее дорогостоящими: например, трансплантация органов, брахитерапия, кохлеарная имплантация и другие.

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