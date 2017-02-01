Атомные компании открыли на Урале первый в России школьный технопарк

Борис Ротенберг: санкции не влияют на планы SMP RacingСпорт 1 февраля, 14:32
Последствия обстрела в ДонецкеМеждународная панорама 1 февраля, 14:30
Данько избран председателем исполкома Федерации бокса РоссииСпорт 1 февраля, 14:28
"Газпром" сократил транспортировку по газопроводу OPAL по решению Европейского судаЭкономика и бизнес 1 февраля, 14:24
Бывший чемпион UFC Вердум провел тренировку с детьми КадыроваСпорт 1 февраля, 14:24
Объявлен состав олимпийской сборной России по хоккею на Кубок СловакииСпорт 1 февраля, 14:21
Эксперты ООН раскритиковали указ Трампа по иммиграцииМеждународная панорама 1 февраля, 14:18
Как изменить жизнь: истории обладателей "дальневосточных гектаров"В стране 1 февраля, 14:13
"Барселоне" предложено сыграть на новом стадионе "Динамо" в 2018 годуСпорт 1 февраля, 14:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана "Уральский электрохимический комбинат" в составе топливной компании ТВЭЛ открыло первый в России школьный технопарк в Свердловской области, сообщили в пресс-службе комбината. Он создан в Новоуральске в лицее №58.
"Инициаторами и меценатами этого беспрецедентного образовательного проекта стали ТВЭЛ и УЭХК. Он состоит из четырех лабораторий: лего-конструирования и робототехники для учеников начальной школы, робототехники, программирования и прототипирования, экспериментального моделирования и изобретательства и технического творчества", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что обучение лицеистов происходит в тесном взаимодействии со специалистами комбината, Научно-производственного объединения "Центротех" и Новоуральского технологического института Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ". "Открытие технопарка - это мощнейший стимул для технического развития ребят и очередной прорыв для новоуральской школы. Около 90% наших выпускников поступают в технические вузы", - сказала директор лицея Полина Даминова.
По словам гендиректора комбината Александра Белоусова, уже сейчас лицеисты совместно со специалистами предприятий Новоуральской промышленной площадки решают серьезные производственные задачи. "Например, создается прототип робота-дозиметриста, который предназначен для промышленной площадки УЭХК", - пояснил он.
УЭХК - крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана и первое в стране предприятие по разделению изотопов урана. Входит в состав топливной компании ТВЭЛ госкорпорации "Росатом". Занимает 48% промышленных мощностей разделительного уранового производства в России, продукция УЭХК закрывает сейчас более 80% экспортных заказов по обогащению урана, размещаемых в нашей стране. Работает с 1949 года, являясь одним из первопроходцев атомного проекта в СССР.