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Атомные компании открыли на Урале первый в России школьный технопарк

Новости Урала
1 февраля, 13:59 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 1, февраля. /ТАСС
Обучение лицеистов происходит в тесном взаимодействии со специалистами Уральского электрохимического комбината
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана "Уральский электрохимический комбинат" в составе топливной компании ТВЭЛ открыло первый в России школьный технопарк в Свердловской области, сообщили в пресс-службе комбината. Он создан в Новоуральске в лицее №58.

"Инициаторами и меценатами этого беспрецедентного образовательного проекта стали ТВЭЛ и УЭХК. Он состоит из четырех лабораторий: лего-конструирования и робототехники для учеников начальной школы, робототехники, программирования и прототипирования, экспериментального моделирования и изобретательства и технического творчества", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что обучение лицеистов происходит в тесном взаимодействии со специалистами комбината, Научно-производственного объединения "Центротех" и Новоуральского технологического института Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ". "Открытие технопарка - это мощнейший стимул для технического развития ребят и очередной прорыв для новоуральской школы. Около 90% наших выпускников поступают в технические вузы", - сказала директор лицея Полина Даминова.

По словам гендиректора комбината Александра Белоусова, уже сейчас лицеисты совместно со специалистами предприятий Новоуральской промышленной площадки решают серьезные производственные задачи. "Например, создается прототип робота-дозиметриста, который предназначен для промышленной площадки УЭХК", - пояснил он.

УЭХК - крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана и первое в стране предприятие по разделению изотопов урана. Входит в состав топливной компании ТВЭЛ госкорпорации "Росатом". Занимает 48% промышленных мощностей разделительного уранового производства в России, продукция УЭХК закрывает сейчас более 80% экспортных заказов по обогащению урана, размещаемых в нашей стране. Работает с 1949 года, являясь одним из первопроходцев атомного проекта в СССР.

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