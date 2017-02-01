Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.02:
$ 60.31
€ 65.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На Урале издана книга о детских подвигах с Х века до наших дней

Новости Урала
1 февраля, 14:24 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 1, февраля. /ТАСС
Тираж бесплатно получат уральские школы, детские дома, детские библиотеки, патриотические и поисковые клубы
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Книга "Юные герои Отечества" о детях, совершивших подвиги с X века до наших дней, издана в Екатеринбурге. Об этом на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС сообщил писатель и историк Александр Бондаренко.

"Новая книга состоит из 84 рассказов, которые повествуют о подвигах детей нашего Отечества в военное и мирное время. Она напоминает о детстве Великого князя Святослава, подвиге знаменитого мальчика с уздечкой из "Повести временных лет", детях-героях дореволюционной России, Гражданской войны, Великой Отечественной войны, Бесланской трагедии, нашей современности", - сказал Бондаренко.

По словам писателя, книга "Юные герои Отечества" адресована каждому, кто интересуется историей страны, кому "небезразлично ее настоящее и будущее". "Рассказывая о юных героях, мы также говорим об истории всей нашей страны, в которую вписаны их подвиги", - уточнил Бондаренко.

Юные герои Отечества

Повествование книги начинается с детства Святослава - будущего великого князя Киевского, родившегося примерно в 942 году. Ему из-за смерти отца в четыре года пришлось самому вести войско в поход и начинать битву. "Начиная сражение, он первым бросил во врага свое боевое копье. Пущенное слабой, еще детской рукой тяжелое копье упало тут же, у ног княжеского коня. Но ритуал был соблюден, ибо так исстари зачинали бой русские великие князья", - пишет в книге Бондаренко.

Писатель напоминает о судьбе десятилетнего Коли Пищенко, который в 1854 году провел в бастионах осажденного Севастополя 11 месяцев, а также чеченского подростка Магомеда Ташухаджиева, который в 2001 году погиб в 15 лет в бою с террористами, защищая свою семью. Один из рассказов повествует о судьбе уральского мальчика Иргалея Искакова из города Троицка, который спас тонувшего ребенка.

"Юными героями Отечества" стали и наши современники. Александр Бондаренко описывает подвиги Саши Ершовой и Данилы Зайцева. Восьмилетняя Саша в 2004 году во время обрушения купола в московском "Трансвааль-парке", стоя под бетонными плитами в ледяной воде, несколько часов держала на руках трехлетнего ребенка. Пятилетний Данила Зайцев из Бурятии стал самым маленьким в истории спасателем, он спас свою старшую сестру, провалившуюся под лед.

В дар уральским школам

Три тысячи экземпляров новой книги о детях-героях "Юные герои Отечества" бесплатно получат уральские школы, детские дома, детские библиотеки, патриотические и поисковые клубы, кадетские корпуса в Свердловской области, сообщил один из участников патриотического проекта, член совета ветеранов управления ФСБ по Свердловской области Евгений Дементьев.

Первая тысяча книг была передана школьникам и юным поисковикам Верхней Пышмы - города-спутника Екатеринбурга. "Весь тираж был издан в издательстве "Уральский рабочий" при поддержке Уральской горно-металлургической компании (УГМК). Поэтому первая треть тиража передана этому городу, где находится штаб-квартира и головное предприятие УГМК. Ни одна книга не будет продаваться - все разойдется безвозмездно", - сказал он.

Проект продолжится конкурсом детского рисунка о героях книги. "В уральских школах пройдет конкурс рисунков по этим рассказам. Планируется переиздать книгу уже с детскими рисунками, победившими в конкурсе", - отметил Дементьев.

Автор книги - писатель и историк Александр Юльевич Бондаренко, дважды удостоенный литературной премии Службы внешней разведки РФ. В серии ЖЗЛ ранее вышли его книги "Фитин. Начальник разведки", "Милорадович", "Денис Давыдов", "Михаил Орлов" и "Вадим Негатуров", а также "Военная контрразведка. 1918-2010" и "Подлинная история "Майора Вихря", выпущенных издательством "Молодая гвардия" в популярной серии "Дело №...".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Екатеринбург начал обратный отсчет 500 дней до ЧМ-2018 по футболу
8
Музейный проект об истории района Уралмаш признан одним из лучших в РФ
4
Первая жена Высоцкого впервые представила фотографии из домашних архивов
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
"Зеленый свет" "зеленой" экономике: Россия на пути к устойчивому развитию
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В правительстве опровергли сообщения о решении повысить пенсионный возраст
2
Минобороны Украины признало, что ведет наступательные действия в Донбассе
3
На банкноте в 2000 рублей будет изображен космодром Восточный
4
Юрий Чайка: каждому воздастся!
5
Google собирается засудить россиянина за букву "ɢ"
6
Арестован житель Кузбасса, подозреваемый в убийстве школьницы
7
Менеджера "Лаборатории Касперского" и двух сотрудников ФСБ обвинили в госизмене
Темы дня
Реклама