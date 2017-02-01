Пострадавшие в ДТП в ХМАО получат первые выплаты из фонда "Созидание" до конца недели

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Родственники трех пострадавших в крупном ДТП, которое произошло 4 декабря 2016 года под Ханты-Мансийском (ХМАО - Югра), до конца недели получат первые компенсационные выплаты из фонда "Созидание", сообщили в информационно-аналитическом отделе администрации города Нефтеюганск.

"По решению рабочей группы положительно рассмотрены три заявления, деньги на расчетные счета пострадавших поступят на этой неделе. Одному человеку нужны средства на реабилитацию, еще двум - на проживание родственников в Москве, чьи дети еще находятся в больницах", - уточнили в информационно-аналитическом отделе.

Там добавили, что на данный момент на счету фонда находится порядка 5 млн рублей пожертвований.

Средства жертвователей будут направляться адресно. Власти Нефтеюганска ранее отмечали, что "ни копейки не уйдет мимо", а деятельность фонда "достаточно прозрачна", так как решение по распределению средств принимает специальная комиссия, с учетом мнения жителей Нефтеюганска.

Ранее ТАСС сообщал, что правительство Ханты-Мансийского автономного округа поручило выплатить единовременную материальную помощь семьям в 1 млн рублей на каждого погибшего в ДТП. Семьям пострадавших, получивших тяжелые травмы, будет выплачено по 300 тыс. рублей, а получивших легкие травмы - по 100 тыс. рублей. Аналогичные суммы выплатит и администрация Нефтеюганска.

Авария, унесшая жизни 12 человек, в том числе 10 детей, произошла 4 декабря на 926-м км трассы Ханты-Мансийск - Тюмень. Столкнулись грузовик, два легковых автомобиля и пассажирский автобус, который вез из Ханты-Мансийска детскую спортивную команду по акробатике.