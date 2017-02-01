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Зал врача Николая II Евгения Боткина появится в музее в Тобольске

Новости Урала
1 февраля, 15:59 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 1, февраля. /ТАСС
Музей царской семьи откроется в августе 2017 года в здании Дома генерал-губернатора
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Зал лейб-медика семьи Николая II Евгения Боткина появится в музее царской семьи Романовых в Тобольске Тюменской области, который откроется в августе 2017 года в здании Дома генерал-губернатора. В настоящее время там идут реставрационные работы, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"В августе строители и сотрудники Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника (ТИАМЗ) планируют завершить все работы по реконструкции здания Дома генерал- губернатора. Кроме комнат, где жили члены его семьи, музейщики создадут зал лейб-медика семьи Николая II Евгения Боткина", - уточнили в пресс-службе.

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Евгений Боткин - сын знаменитого доктора Сергея Боткина, чье имя носит больница в Москве, в возрасте 53 лет был расстрелян вместе с царской семьей в 1918 году в Екатеринбурге. В 1981 году, как и другие жертвы того расстрела, врач был канонизирован Русской православной церковью за границей. Церемония прославления в лике святых лейб-медика Николая II Евгения Боткина прошла в феврале 2016 года в Екатеринбурге.

По словам руководителя Тюменского музейного комплекса им. И. Я. Словцова Светланы Сидоровой, на первом этаже здания музея будет представлена тема Сибири и Романовых. Посетители увидят экспозицию, посвященную тому периоду истории, когда здание было путевым дворцом. Второй этаж посвятят непосредственно пребыванию последней царской семьи и их спутников в Тобольске.

Царская семья находилась в ссылке в Тобольске с августа 1917 года по апрель 1918 года. После ссылки их перевезли в Екатеринбург, где они были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года в доме инженера Ипатьева.

ТИАМЗ основан в 1961 году, он расположен на площади 18 га, в его составе 62 мемориальных объекта. В фондах хранятся свыше 400 тыс. музейных предметов. Наиболее ценными из них являются коллекции этнографии, археологии, палеонтологии, рукописных и старопечатных книг, изделий прикладного искусства, фотоколлекция, коллекция предметов, принадлежавших царской семье Романовых.

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