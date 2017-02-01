Экс-глава Пыть-Яха стала фигурантом дела о превышении полномочий

Футболист Тошич хочет остаться в ЦСКА и ждет ответа от руководства по новому контрактуСпорт 1 февраля, 17:43
ФК "Текстильщик" объявил о назначении Евсеева главным тренеромСпорт 1 февраля, 17:39
Футболист ЦСКА Тошич был бы рад получить российское гражданствоСпорт 1 февраля, 17:35
СМИ: Макрон стал наиболее вероятным победителем президентских выборов во ФранцииМеждународная панорама 1 февраля, 17:32
Банк "Югра" поздравил "Ленком" с юбилеемНовости партнеров 1 февраля, 17:29
В Пензе из-за новой аварии на ТЭЦ более 200 домов остались без отопленияПроисшествия 1 февраля, 17:26
Агент: футболист Николас Ломбертс не покинет "Зенит" этой зимойСпорт 1 февраля, 17:23
Каким стал сирийский год для новейшего истребителя Су-35Армия и ОПК 1 февраля, 17:19
Шляхтин выразил сочувствие бегуньям, которые лишились наград в связи с допингом КривошапкиСпорт 1 февраля, 17:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Экс-глава города Пыть-Ях (ХМАО - Югра) стала фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий при приобретении детсада. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.
"Прокуратура Пыть-Яха провела проверку по факту заключения муниципального контракта на приобретение в муниципальную собственность детского сада. По результатам рассмотрения в отношении экс-главы администрации возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, бывшая глава администрации города в декабре 2015 года заключила с нарушением закона муниципальный контракт с одной из организаций на приобретение объекта - детского сада. В дальнейшем, имея возможность привлечения специалистов в области строительства и образования, не создавая комиссию по приемке объекта, достоверно зная, что в детский сад не осуществлена поставка мебели и оборудования, подписала акт приема-передачи и дала указание о перечислении организации денежных средств на сумму более 22 млн рублей. Впоследствии были выявлены нарушения по техническому состоянию и по комплектности оборудования детского сада.
В 2016 году учреждение не смогло приступить к работе.