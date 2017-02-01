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Экс-глава Пыть-Яха стала фигурантом дела о превышении полномочий

Новости Урала
1 февраля, 16:15 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 1, февраля. /ТАСС
Бывшая глава администрации подписала акт приема-передачи детсада и дала указание о перечислении за него 22 млн рублей, однако учреждение не смогло приступить к работе
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Экс-глава города Пыть-Ях (ХМАО - Югра) стала фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий при приобретении детсада. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

"Прокуратура Пыть-Яха провела проверку по факту заключения муниципального контракта на приобретение в муниципальную собственность детского сада. По результатам рассмотрения в отношении экс-главы администрации возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, бывшая глава администрации города в декабре 2015 года заключила с нарушением закона муниципальный контракт с одной из организаций на приобретение объекта - детского сада. В дальнейшем, имея возможность привлечения специалистов в области строительства и образования, не создавая комиссию по приемке объекта, достоверно зная, что в детский сад не осуществлена поставка мебели и оборудования, подписала акт приема-передачи и дала указание о перечислении организации денежных средств на сумму более 22 млн рублей. Впоследствии были выявлены нарушения по техническому состоянию и по комплектности оборудования детского сада.

В 2016 году учреждение не смогло приступить к работе.

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