Экс-глава Пыть-Яха стала фигурантом дела о превышении полномочий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Экс-глава города Пыть-Ях (ХМАО - Югра) стала фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий при приобретении детсада. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

"Прокуратура Пыть-Яха провела проверку по факту заключения муниципального контракта на приобретение в муниципальную собственность детского сада. По результатам рассмотрения в отношении экс-главы администрации возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, бывшая глава администрации города в декабре 2015 года заключила с нарушением закона муниципальный контракт с одной из организаций на приобретение объекта - детского сада. В дальнейшем, имея возможность привлечения специалистов в области строительства и образования, не создавая комиссию по приемке объекта, достоверно зная, что в детский сад не осуществлена поставка мебели и оборудования, подписала акт приема-передачи и дала указание о перечислении организации денежных средств на сумму более 22 млн рублей. Впоследствии были выявлены нарушения по техническому состоянию и по комплектности оборудования детского сада.

В 2016 году учреждение не смогло приступить к работе.