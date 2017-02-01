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В Тюмени пенсионерка получит 135 тыс. руб.за полученные в автобусе травмы

Новости Урала
1 февраля, 16:24 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 1, февраля. /ТАСС
Согласно решению суда, деньги будут взысканы с автопредприятия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Тюменское пассажирское автотранспортное предприятие № 2 выплатит 135 тыс. рублей жительнице Тюмени, которая получила черепно-мозговую и другие травмы в автобусе при резком торможении водителя. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

"Согласно решению суда, с автопредприятия в пользу жительницы Тюмени 1936 года рождения было взыскано 120 тыс. рублей компенсации морального вреда и 15 тыс. рублей судебных расходов, а всего 135 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

В суде было установлено, что утром 25 июня 2015 года пожилая женщина ехала в автобусе маршрута 20-6, принадлежащем пассажирскому автотранспортному предприятию № 2. При подъезде к своей остановке она начала готовиться к выходу, водитель резко затормозил и пассажирка упала.

"Пострадавшая бригадой скорой помощи была доставлена в больницу, где ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, субарахноидальное кровоизлияние (кровоизлияние в мозг), линейный перелом теменной кости справа. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы ей был причинен тяжкий вред здоровью. С 25 июня по 6 июля 2015 года она находилась на стационарном лечении, затем на амбулаторном лечении, а с 23 ноября по 2 декабря 2015 года снова проходила курс лечения в стационаре", - добавили в пресс-службе.

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