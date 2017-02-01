Прокуратура ХМАО усилит в 2017 г. работу по защите прав предпринимателей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) усилит в 2017 году работу по защите прав предпринимателей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по итогам заседания коллегии, на котором были подведены итоги работы за 2016 год.

"По итогам коллегии определен ряд приоритетных задач, направленных на активизацию работы органов прокуратуры округа по совершенствованию прокурорского надзора в 2017 году. В частности, отмечено, что необходимо уделять пристальное внимание исполнению законодательства о защите субъектов предпринимательской деятельности, о противодействии коррупции, в сфере охраны природы", - сказали в пресс-службе.

Также в ведомстве отметили, что на постоянном контроле прокуроров должны находиться вопросы, наиболее сильно отражающиеся на уязвимых слоях населения - такие, как сфера оплаты труда, занятость населения, комплекс ЖКХ и реализация права на жилище. На мероприятии отмечена необходимость повышения эффективности профилактической составляющей борьбы с преступностью, усиления борьбы с незаконным наркооборотом, противодействию экстремизму и терроризму.

По данным прокуратуры округа, в 2016 году было выявлено более 25 тыс. нарушений закона. Для их устранения внесено свыше 4 тыс. представлений, по актам реагирования около 5 тыс. виновных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 1,5 тыс. - к административной, в суды направлено почти 4 тыс. исковых заявлений, по материалам прокурорских проверок возбуждено 226 уголовных дел.

"Работники прокуратуры в ХМАО в 2016 году отстаивали права на получение своевременного и полного вознаграждения за труд. Реализация ими надзорных полномочий обеспечила в минувшем году погашение долгов по зарплате на сумму более 670 млн рублей", - пояснили там.