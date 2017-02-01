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Вдова первого президента России впервые зачитала отрывки из своей будущей книги о Ельцине

Новости Урала
1 февраля, 20:27 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 1, февраля. /ТАСС
Фрагменты мемуаров, которые озвучила Наина Ельцина, рассказали об их знакомстве, о переживаниях во время политической опалы после выступления на Пленуме ЦК в 1987 году и во время путча 1991 года
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© ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Вдова первого президента России Наина Ельцина 1 февраля, в день 86-летия со дня рождения Бориса Ельцина, впервые зачитала отрывки из своей будущей книги об их семье. На презентации мемуаров, которая состоялась в "Ельцин Центре", было многолюдно, пришли люди разных поколений. Наина Иосифовна очень волновалась, для нее это был первый подобный опыт.

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© Валерий Зуфаров и Игорь Вайнштейн/Фотохроника ТАСС

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"Я вообще не люблю публичности, не люблю давать интервью, но как-то так сложилось после ухода Бориса Николаевича, я стала соглашаться на интервью, рассказывать о нашей жизни. Это мой долг перед мужем, - призналась она. - Обидно, что сейчас, когда прошло столько времени, наши молодые политологи, они почему-то настолько все видоизменили, столько неправды. А когда читаешь ложь, это ранит душу не только мне, но и всем тем, кто это трудное время пережил".

Мемуары

Накануне презентации дочь первого президента России Татьяна Юмашева в интервью ТАСС сказала, что мемуары Наины Ельциной будут откровенны настолько, "насколько мама способна быть откровенной". "Потому что она воспитывалась в советское время, и какие-то темы ей не очень комфортно обсуждать публично. Впрочем, рукопись все равно получилась интересной", - уточнила Юмашева.

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Фрагменты мемуаров, которые озвучила Наина Ельцина, рассказали об их знакомстве с Борисом Ельциным, свадьбе, о ее переживаниях во время политической опалы после известного выступления на Пленуме ЦК в 1987 году и во время путча 1991 года.

"Позже я узнала, что выступление на Пленуме потребовало от него огромных усилий. Он почти не мог говорить, потому что действие препаратов, которые ему вкололи, через час уже прошло, как и говорил врач. В его защиту не выступил ни один человек, это было предательством, - вспоминает Ельцина события 1987 года.

Пример интонации

На презентации мемуаров присутствовал и известный режиссер Александр Сокуров, который приехал в Екатеринбург, показать свой документальный фильм о Ельцине "Пример интонации".

В беседе с корреспондентом ТАСС он рассказал о том, почему, по его мнению, в России негативное отношение к фигуре Ельцина и девяностым будет очень долгим. "Слишком велика фигура Ельцина для того, чтобы ее просто так взять и принять, слишком много людей, которые недостаточно образованные, недостаточно просвещенные, чтобы делать выводы глобальные, но они их делают", - отметил Сокуров.

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