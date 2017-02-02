Приватизация старейшей типографии Урала приостановлена

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Приватизация старейшей типографии Урала "Уральский рабочий" в Екатеринбурге временно приостановлена, сообщил корреспонденту ТАСС представитель Росимущества.

По его словам, "прямо сейчас приватизации не будет". Предприятие было включено в план приватизации на 2014-2016 годы, он окончился.

"Новый план - на 2017-2019 годы - пока не утвержден, по моим сведениям, его отправили на доработку. Вероятно, типография будет включена в новый план приватизации", - сказал собеседник агентства.

В июле 2015 года типография "Уральский рабочий" была выставлена на торги за 690 млн рублей.

"Уральский рабочий" - старейшая типография и издательство на Урале. Здание является памятником конструктивизма Свердловска и имеет статус памятника архитектуры федерального значения. Эта типография входит в пятерку старейших в России. Она была образована в 1926 году. Изначально создавалась, чтобы выпускать газеты "Уральский рабочий" и "Ha смену!". А затем в типографии освоили печать книг, журналов, листовок.