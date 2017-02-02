Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.02:
$ 60.31
€ 65.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Приватизация старейшей типографии Урала приостановлена

Новости Урала
2 февраля, 8:56 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 2, февраля. /ТАСС
Типография "Уральский рабочий" в Екатеринбурге в июле 2015 года была выставлена на торги за 690 млн рублей
Поделиться
Материал из 1 страницы

Здание типографии «Уральский рабочий»

© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Приватизация старейшей типографии Урала "Уральский рабочий" в Екатеринбурге временно приостановлена, сообщил корреспонденту ТАСС представитель Росимущества.

По его словам, "прямо сейчас приватизации не будет". Предприятие было включено в план приватизации на 2014-2016 годы, он окончился.

Смотрите также
Гостиница "Исеть", вид со двора
Конструктивизм в Екатеринбурге: "уральский Пентагон", первый небоскреб, колыбель рок-звезд

"Новый план - на 2017-2019 годы - пока не утвержден, по моим сведениям, его отправили на доработку. Вероятно, типография будет включена в новый план приватизации", - сказал собеседник агентства.

В июле 2015 года типография "Уральский рабочий" была выставлена на торги за 690 млн рублей.

"Уральский рабочий" - старейшая типография и издательство на Урале. Здание является памятником конструктивизма Свердловска и имеет статус памятника архитектуры федерального значения. Эта типография входит в пятерку старейших в России. Она была образована в 1926 году. Изначально создавалась, чтобы выпускать газеты "Уральский рабочий" и "Ha смену!". А затем в типографии освоили печать книг, журналов, листовок.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
7
Библиотека им. Белинского за 10 лет направила около 300 млн рублей на модернизацию
8
Екатеринбург начал обратный отсчет 500 дней до ЧМ-2018 по футболу
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
"Зеленый свет" "зеленой" экономике: Россия на пути к устойчивому развитию
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Допинг-проба "Б" боксера Поветкина дала положительный результат
2
Премьер Австралии не стал комментировать сообщения о плохом разговоре с президентом США
3
WSJ: НАТО передумала обсуждать с Киевом систему ПРО
4
Альтернативные допинг-тесты Поветкина дали отрицательный результат
5
СМИ: Порошенко намерен провести референдум по вступлению Украины в НАТО
6
Минобороны РФ выразило протест военному атташе Украины из-за действий украинского Ан-26
7
Строители начали сооружать мостовые пролеты Крымского моста
Темы дня
Реклама