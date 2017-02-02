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Первый тюменский завод по производству упаковки откроется весной

Новости Урала
2 февраля, 9:22 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 2, февраля. /ТАСС
В проект будет вложено около 300 млн рублей, планируется создать более 100 рабочих мест
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Единственный в Тюменской области завод по производству биг-бэгов (больших мешков с петлями для упаковки сыпучих материалов) и упаковочной тары из полипропилена откроется весной этого года в Исетском районе. В проект будет вложено около 300 млн рублей, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"В Исетском районе завершается строительство единственного в регионе завода по производству упаковочной тары из полипропилена, проект стартовал в июне 2015 года. Производство готовится к запуску: поступило основное оборудование: лентовытяжная линия, линия для изготовления тканых мешков, испытательное оборудование и компрессоры", - говорится в сообщении. Открытие завода ожидается в марте 2017 года после поставки швейного оборудования и монтажа.

По данным властей, в его реализацию, основным инвестором - ООО "Нео-Ком" - в общей сложности будет вложено порядка 300 млн рублей, еще 50 млн - это целевой займ фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области". "Современная тара, которую используют для хранения и транспортировки сухих сыпучих материалов, востребована не только в России. Кроме того, в будущем завод начнет выпуск полиэтиленовой пленки разной плотности и прозрачности, а также изделий из нее", - уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что планируемые объемы производства - не менее 1 млн штук изделий в год. "За полтора года компания построила современный комплекс площадью 5 тыс. кв. метров. На заводе будет создано более 100 рабочих мест, преимущество при трудоустройстве имеют жители села Исетское", - уточнили в пресс-службе.

Всего в региональном реестре свыше 300 инвестиционных проектов на сумму более 1,5 трлн рублей. За последние три года открыто 25 новых крупных промышленных производств, семь из них - с иностранным капиталом. За счет создания новых производств инвестиции в основной капитал Тюменской области по итогам девяти месяцев 2016 года выросли на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 284 млрд рублей.

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