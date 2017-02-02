В Тюменской области погашены долги по зарплате на более чем 12 млн руб.

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Долги по заработной плате на сумму более 12 млн рублей погасили в Тюменской области по требованию прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства.
"Так, Заводоуковская межрайонная прокуратура в ЗАО "ЗАГРОС" выявила задолженность по зарплате за декабрь 2016 года в сумме свыше 7,2 млн рублей. В связи с этим прокуратура внесла в адрес генерального директора представление об устранении нарушений закона, после этого долги по зарплате были погашены", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что Ялуторовская межрайонная прокуратура установила факт невыплаты зарплаты в полном объеме работникам ПАО "Ялуторовский автомобильный завод". "По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело ст. 145.1 УК РФ ("Частичная невыплата заработной платы свыше трех месяцев"). Кроме того, в интересах более 100 работников прокуратура направила в суд заявления о взыскании невыплаченной зарплаты, в результате погашены в сумме около 1,5 млн рублей", - уточнили там.
По данным ведомства, в целом за первый месяц 2017 года прокурорами Тюменской области выявлено 155 нарушений закона в сфере оплаты труда. "Для их устранения внесено 17 представлений, возбуждено 12 административных дел, объявлено 8 предостережений, в суды направлено 125 заявлений о взыскании долгов по зарплате, по материалам прокуратуры возбуждено одно уголовное дело", - отметили в пресс-службе.